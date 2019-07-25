İzmit’te üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık

İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile açılan stantta üniversite sınavına girip, tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere üniversite tercihi yapmaları konusunda yardımcı olunuyor. Öğrencilere tercih yapmaları konusunda ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen standın 29 Temmuz tarihine kadar faaliyette olacağı açıklandı. Standın 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan standa 100’ü aşkın öğrencinin başvuruda bulunduğu bilgisi verildi.