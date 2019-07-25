İzmit Belediyesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi işbirliği ile açılan stantta üniversite sınavına girip, tercih yapmaya hak kazanan öğrencilere üniversite tercihi yapmaları konusunda yardımcı olunuyor. Öğrencilere tercih yapmaları konusunda ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilen standın 29 Temmuz tarihine kadar faaliyette olacağı açıklandı. Standın 09.00-18.00 saatleri arasında açık olan standa 100’ü aşkın öğrencinin başvuruda bulunduğu bilgisi verildi.
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İzmit’te üniversite adaylarına ücretsiz danışmanlık
İzmit Belediyesi tarafından Belsa Plaza önünde öğrencilere üniversite tercihlerinde yardımcı olmak yapabilmeleri için stant açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz