Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:15 TSİ- Spor G: Bugün 11:16 TSİ

Gönül gözüyle Avrupa şampiyonluğu bekliyoruz

Kocaelili Görme Engelli Judocular engel tanımıyor. Yüreğimiz onlara İtalya’da atıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaelili milli judocularımız Zeynep Çelik Aydın ve Şaban Mert Dolar, görme engelliler judo milli takım kafilesi ile İtalya'nın Genova kentinde 26-28 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere yola çıktı. Kağıtsporlu başarılı sporcuların hedefi yüksek: şampiyonadan altınla dönmek.

ZEYNEP DÜNYADA 1 NUMARA

Elde ettiği başarılı sonuçlar ile şimdiden olimpiyatlarda altın madalya için favori gösterilen Zeynep Çelik Aydın, sıkletinde dünya sıralamasında 1 numarada yer alıyor. Aydın, bununla da yetinmeyip, katıldığı tüm eleme müsabakalarda puan toplamaya devam etti ve dünya sıralamasındaki en yakın rakibine fark attı. Başarılı judocu Aydın’ın 1720 puanı bulunurken, en yakın rakibinin 800 puanı bulunuyor.

ŞABAN’IN HEDEFİ: OLİMPİYAT

Görme Engelli Judonun başarılı bir diğer ismi olan milli sporcumuz Şaban Mert Dolar da olimpiyat yolunda ilerleyemeye devam ediyor. Daha önce katıldığı turnuvalar ile kota yolunda önemli yol kat eden Şaban Dolar, Avrupa’dan altın madalyayla dönüp, 2020 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları’na katılmayı garantilemek istiyor.

Bugün 11:15 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Volkan Bekiroğlu dosyası da kapandı mask
Volkan Bekiroğlu dosyası da kapandı
Sembol spor insanı İzzet Kurt vefat etti mask
Sembol spor insanı İzzet Kurt vefat etti
Askerden dönen kral golleriyle ‘Merhaba’ dedi mask
Askerden dönen kral golleriyle ‘Merhaba’ dedi
Kalmak istemeyene “DUR” demeyiz!.. mask
Kalmak istemeyene “DUR” demeyiz!..
Hoş geldin Courtney! mask
Hoş geldin Courtney!
Taraftar “Üst tribünler açılsın” istiyor mask
Taraftar “Üst tribünler açılsın” istiyor
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz mask
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı mask
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!

GALERİ

SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu mask
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu mask
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu mask
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı mask
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı mask
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu mask
Kırmızı ışıkta geçerek motosikletli gencin ölümüne neden oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL