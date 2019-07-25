İzmit Belediyespor yeniden yapılanıyor

Yusuf Erenkaya’nın başkanlığa gelmesiyle beraber ivme kazanan İzmit Belediyespor futbol alt yapı takımları, yeni projeler ve yepyeni bir çalışma metoduyla yeni sezona hazırlanıyor. Alt yapı liglerinde mücadele eden İzmit Belediyespor, A takımlar bazında liglere katılmıyor. Kendisi de eski amatör futbolcu olan başkan Yusuf Erenkaya “İzmit Belediyespor olarak Güzel İzmitimizin Aydınlık Geleceği olan ‘Genç Çınar’larımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Emeği geçen Futbol Altyapı Sorumlularımız Gürkan ve Sertaç hocamıza çok teşekkür ederiz” dedi.