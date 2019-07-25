Yusuf Erenkaya’nın başkanlığa gelmesiyle beraber ivme kazanan İzmit Belediyespor futbol alt yapı takımları, yeni projeler ve yepyeni bir çalışma metoduyla yeni sezona hazırlanıyor. Alt yapı liglerinde mücadele eden İzmit Belediyespor, A takımlar bazında liglere katılmıyor. Kendisi de eski amatör futbolcu olan başkan Yusuf Erenkaya “İzmit Belediyespor olarak Güzel İzmitimizin Aydınlık Geleceği olan ‘Genç Çınar’larımıza hizmet etmekten onur duyuyoruz. Emeği geçen Futbol Altyapı Sorumlularımız Gürkan ve Sertaç hocamıza çok teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 11:17 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:19 TSİ
İzmit Belediyespor yeniden yapılanıyor
Yusuf Erenkaya’nın başkanlığa gelmesiyle beraber ivme kazanan İzmit Belediyespor futbol alt yapı takımları, yeni projeler ve yepyeni bir çalışma metoduyla yeni sezona hazırlanıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz