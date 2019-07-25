Kentimizin en eski semt takımlarından biri olan Bekirderespor’da bir gelenek sürdürülüyor. Kulübün 1975-80 jenerasyonu ile 1986-1990 jenerasyonu, harika bir maç yaptı. Kaptan başkan Sabri Yıldız “Ellerinde büyüdüğümüz ağabeylerimizin yıllara meydan okuduğunu gördük. Hepimiz Bekirderespor’da farklı görevlerde bulunarak, hizmet etmeye devam ediyoruz. Bekirdere çocuğu herkese yeter” dedi.
Bugün 11:18 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:19 TSİ
Bekirdere’de nostaljik geceler
Kentimizin en eski semt takımlarından biri olan Bekirderespor’da bir gelenek sürdürülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz