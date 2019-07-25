Bekirdere’de nostaljik geceler

Kentimizin en eski semt takımlarından biri olan Bekirderespor’da bir gelenek sürdürülüyor. Kulübün 1975-80 jenerasyonu ile 1986-1990 jenerasyonu, harika bir maç yaptı. Kaptan başkan Sabri Yıldız “Ellerinde büyüdüğümüz ağabeylerimizin yıllara meydan okuduğunu gördük. Hepimiz Bekirderespor’da farklı görevlerde bulunarak, hizmet etmeye devam ediyoruz. Bekirdere çocuğu herkese yeter” dedi.