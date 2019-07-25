Gölcük GB. Başakşehir ile güç denemesi yaptı

Başakşehir International U21 Takımıyla özel maç yapan kentimizin popüler amatör takımlarından Gölcük Gençlerbirliği, güç denemesinde bulundu. Yeni sezona hazırlanan Sarı Siyahlılar, dostluk maçıyla hem güzel bir gün geçirdi ve hem de tecrübesini artırdı.