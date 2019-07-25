Başakşehir International U21 Takımıyla özel maç yapan kentimizin popüler amatör takımlarından Gölcük Gençlerbirliği, güç denemesinde bulundu. Yeni sezona hazırlanan Sarı Siyahlılar, dostluk maçıyla hem güzel bir gün geçirdi ve hem de tecrübesini artırdı.
Bugün 11:18 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:20 TSİ
Gölcük GB. Başakşehir ile güç denemesi yaptı
Başakşehir International U21 Takımıyla özel maç yapan kentimizin popüler amatör takımlarından Gölcük Gençlerbirliği, güç denemesinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz