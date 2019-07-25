Darıca’da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor. Darıca İlçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde yapımına başlanan spor salonu, toplam 10 bin 215 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Yükselmeye başlayan yapının tribün kat beton dökümü tamamlandı. Tribün katı demirleri de bağlanan spor salonunun tribün kısmı iyice belirginleşti. Çatı için çalışmalara başlayacak Büyükşehir ekipleri, duvar imalatlarına başladı. Darıca’da yaşayan 4 ila 24 yaş aralığında 75 bin 350 ve civar ilçelerdeki binlerce gencin yararlanacağı dev spor salonunda çalışmalar hızla sürüyor.
Bugün 11:19 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:20 TSİ
Darıca spor salonu bitiyor
Darıca’da dev bir spor salonu inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına hızla devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz