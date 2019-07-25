Meryem Kolaylı basketbola devam

Kentimizin yetiştirdiği en önemli bayan sporculardan biri olan eski Kocaelisporlu usta basketbolcumuz Meryem Kolaylı, sporu bırakmıyor. İki çocuğu olan tecrübeli isim, spor yaşantısına gerekirse antrenör olarak devam etmekte de kararlı. Kentimizin duayen spor insanlarından Bayburtlular Derneği Derince Şube Başkanı da olan Şaban Eraslan’ın kardeşi Meryem, yıllarca Kocaeli ve Türk basketboluna hizmetler verdi.