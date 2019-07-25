Kentimizin yetiştirdiği en önemli bayan sporculardan biri olan eski Kocaelisporlu usta basketbolcumuz Meryem Kolaylı, sporu bırakmıyor. İki çocuğu olan tecrübeli isim, spor yaşantısına gerekirse antrenör olarak devam etmekte de kararlı. Kentimizin duayen spor insanlarından Bayburtlular Derneği Derince Şube Başkanı da olan Şaban Eraslan’ın kardeşi Meryem, yıllarca Kocaeli ve Türk basketboluna hizmetler verdi.
Bugün 11:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:21 TSİ
Meryem Kolaylı basketbola devam
Kentimizin yetiştirdiği en önemli bayan sporculardan biri olan eski Kocaelisporlu usta basketbolcumuz Meryem Kolaylı, sporu bırakmıyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz