Songül Coşar evde kaldı!..

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi temsilcimiz İhsaniyespor’da sözleşmeler yenileniyor. Geçtiğimiz yıl da kadroda yer alan smaçör Songül Coşar ile yeniden sözleşme imzalandı. Zafer Kanpara açıklamada bulunarak “Kızımızla yeniden anlaştığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.