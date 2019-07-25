Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi temsilcimiz İhsaniyespor’da sözleşmeler yenileniyor. Geçtiğimiz yıl da kadroda yer alan smaçör Songül Coşar ile yeniden sözleşme imzalandı. Zafer Kanpara açıklamada bulunarak “Kızımızla yeniden anlaştığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.
Bugün 11:20 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:22 TSİ
Songül Coşar evde kaldı!..
Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi temsilcimiz İhsaniyespor’da sözleşmeler yenileniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz