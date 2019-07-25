Hidropaks Tayfun ziyarete geldi

Gebze’nin Amatör Süper Lig’deki tek temsilcisi olan Hidropaks Tayfunspor, 9 Haziran’da yapılan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) kongresinde yeniden genel başkanlığa seçilen Murat Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette bulunan bordo-beyazlı ekibin başkanı Cengiz İdacı, başkan yardımcısı Serdar Bulun, antrenör Fatih Yıldız ve yardımcı antrenör İbrahim Babur, amatör spora yaptıkları katkılarından ötürü Murat Aydın ve ekibine teşekkür ederken, yeni dönemde de başarılarının devamını dilediler.