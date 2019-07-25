Gebze’nin Amatör Süper Lig’deki tek temsilcisi olan Hidropaks Tayfunspor, 9 Haziran’da yapılan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) kongresinde yeniden genel başkanlığa seçilen Murat Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette bulunan bordo-beyazlı ekibin başkanı Cengiz İdacı, başkan yardımcısı Serdar Bulun, antrenör Fatih Yıldız ve yardımcı antrenör İbrahim Babur, amatör spora yaptıkları katkılarından ötürü Murat Aydın ve ekibine teşekkür ederken, yeni dönemde de başarılarının devamını dilediler.
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Hidropaks Tayfun ziyarete geldi
Gebze’nin Amatör Süper Lig’deki tek temsilcisi olan Hidropaks Tayfunspor, 9 Haziran’da yapılan Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) kongresinde yeniden genel başkanlığa seçilen Murat Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz