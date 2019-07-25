Transferde vites yükselten 3.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., bir gurbetçi futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere. Hollanda’nın ASWH kulübünde oynayan forvet Nebi Tiryakioğlu’na imza attıran sarı-yeşilli ekip, Alim Aykut Esgi’yi de renklerine bağlayacak. Almanya doğumlu olan ve geçtiğimiz sezon transfer olduğu Karagümrük’te forma şansı bulamayan 21 yaşındaki oyuncunun her iki kanatta da oynayabilme özelliğine sahip olduğu öğrenildi. Bir önceki sezon Kayserispor U21 Takımı’nda 28 maça çıkan ve 5 gol atan gurbetçi oyuncu, kendini sarı-yeşilli renklere bağlayan imzayı atacak.
Bugün 11:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:23 TSİ
Alim Aykut imza atıyor
Transferde vites yükselten 3.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., bir gurbetçi futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz