Alim Aykut imza atıyor

Transferde vites yükselten 3.Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği A.Ş., bir gurbetçi futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere. Hollanda’nın ASWH kulübünde oynayan forvet Nebi Tiryakioğlu’na imza attıran sarı-yeşilli ekip, Alim Aykut Esgi’yi de renklerine bağlayacak. Almanya doğumlu olan ve geçtiğimiz sezon transfer olduğu Karagümrük’te forma şansı bulamayan 21 yaşındaki oyuncunun her iki kanatta da oynayabilme özelliğine sahip olduğu öğrenildi. Bir önceki sezon Kayserispor U21 Takımı’nda 28 maça çıkan ve 5 gol atan gurbetçi oyuncu, kendini sarı-yeşilli renklere bağlayan imzayı atacak.