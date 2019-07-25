Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde sürdüren Darıca Gençlerbirliği A.Ş., bugün kantara çıkıyor. Teknik direktör Özgür Vurur yönetimindeki sarı-yeşilli takım, İran Süper Ligi’nin güçlü takımlarından biri olan Sepahan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Darıca 15 Temmuz Şehir Stadı’nda saat 18.00’de oynanacak. Başkan Arif Gülen, bu hazırlık karşılaşmasına tüm Darıcalıları davet etti.
Bugün 11:22 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 11:24 TSİ
Darıca Sepahan’ı ağırlıyor
Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde sürdüren Darıca Gençlerbirliği A.Ş., bugün kantara çıkıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz