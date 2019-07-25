Darıca Sepahan’ı ağırlıyor

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını kendi tesislerinde sürdüren Darıca Gençlerbirliği A.Ş., bugün kantara çıkıyor. Teknik direktör Özgür Vurur yönetimindeki sarı-yeşilli takım, İran Süper Ligi’nin güçlü takımlarından biri olan Sepahan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma Darıca 15 Temmuz Şehir Stadı’nda saat 18.00’de oynanacak. Başkan Arif Gülen, bu hazırlık karşılaşmasına tüm Darıcalıları davet etti.