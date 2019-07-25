Simidin 100 gramı kentimizde 1,50 TL’ye satılıyordu. Yeni düzenlemenin ardından 100 gram simidin fiyatı 1,75 TL oldu. En son 2,5 yıl önce zam yapılan simide, un fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek 25 kuruşluk bir zam yapılmış oldu.
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İzmit'te simide zam geldi!
Simidin 100 gramı kentimizde 1,50 TL’ye satılıyordu. Yeni düzenlemenin ardından 100 gram simidin fiyatı 1,75 TL oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz