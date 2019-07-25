Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:52 TSİ- Ekonomi G: Bugün 11:55 TSİ

İzmit'te simide zam geldi!

Simidin 100 gramı kentimizde 1,50 TL’ye satılıyordu. Yeni düzenlemenin ardından 100 gram simidin fiyatı 1,75 TL oldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Simidin 100 gramı kentimizde 1,50 TL’ye satılıyordu. Yeni düzenlemenin ardından 100 gram simidin fiyatı 1,75 TL oldu. En son 2,5 yıl önce zam yapılan simide, un fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek 25 kuruşluk bir zam yapılmış oldu.

Bugün 11:52 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Ford Otosan'da atama mask
Ford Otosan'da atama
Safiport'a mahkemeden iyi haber mask
Safiport'a mahkemeden iyi haber
Elektrik faturaları sadeleşecek mask
Elektrik faturaları sadeleşecek
Katık Döner Kandıra’da mask
Katık Döner Kandıra’da
FORD ESOTO’dan Yaz Kampanyası mask
FORD ESOTO’dan Yaz Kampanyası
Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit mask
Türkiye'nin lojistik kapısı İzmit
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz mask
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı mask
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!

GALERİ

Yaşayan bebeğe "ölü" dediler mask
Yaşayan bebeğe "ölü" dediler
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu mask
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu mask
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu mask
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı mask
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı mask
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL