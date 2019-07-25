İzmit'te simide zam geldi!

Simidin 100 gramı kentimizde 1,50 TL’ye satılıyordu. Yeni düzenlemenin ardından 100 gram simidin fiyatı 1,75 TL oldu. En son 2,5 yıl önce zam yapılan simide, un fiyatlarındaki artış gerekçe gösterilerek 25 kuruşluk bir zam yapılmış oldu.