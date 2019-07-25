Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:01 TSİ- Spor G: Bugün 12:03 TSİ

Jimnastik alt yapımız güçleniyor

Türk sporuna örnek bir model olarak 4 yıl önce başlayan İzmit Belediyespor-Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Cimnastik Kulübü, ortak iş birliği projesiyle ulusal arenada birçok sporcu bir yandan harikalar yaratırken, bir yandan da sporların temeline hizmet edilmesi nedeniyle tüm spor branşlarına alt yapı olmaya devam ediyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun izni ile İzmit Belediyespor Kulübü Başantrenörü ve Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Jimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç tarafından düzenlenen programda, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Olimpiyat Yıldızları’nın antrenörleri ve iki kulübün sporcularının katılımıyla, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları çerçevesinde, Bolu THOM merkezinde kampa giren artistik cimnastik milli takım kafilesini ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’i ziyaret ederek, hem başarılar diledi hem de pişmaniye ikramında bulundu…

BAŞKAN ERENKAYA VE ÇELEN BULUŞTU…

Program çerçevesinde İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile tanıştı. Daha sonra Türk cimnastiğinin emektarı ve duayeni Federasyon Başkanı Çelen ile bir araya gelen Kocaeli kafilesi, hem çalışmalarını, hem de yeni dönem projelerini anlattı.  Program sonunda milli takımda yer alan ağabeylerini antrenmanın başından sonuna kadar seyreden Kocaelili cimnastikçiler, antrenman sonrası milli takım sporcularıyla ve antrenörleriyle bir araya gelerek hem sohbet etti, hem de pişmaniye ikram etti.

YUSUF ERENKAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya “Bu anlamlı ve güzel organizasyonda bizleri en iyi şekilde ağırlayan, ülke sporumuzun önemli değerlerinden biri olan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Suat Çelen’e ve kıymetli milli takımımıza teşekkür ediyoruz. Cimnastiğin zirversini görmek bize çok şey kattı. Biz de Kulüp olarak sporların temeli olan jimnastik branşına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.

Bugün 12:01 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Merih Demiral'lı Juventus kazandı mask
Merih Demiral'lı Juventus kazandı
Uğur Uğur: O para benim anamın ak sütü gibi helaldir! mask
Uğur Uğur: O para benim anamın ak sütü gibi helaldir!
Volkan Bekiroğlu dosyası da kapandı mask
Volkan Bekiroğlu dosyası da kapandı
Sembol spor insanı İzzet Kurt vefat etti mask
Sembol spor insanı İzzet Kurt vefat etti
Askerden dönen kral golleriyle ‘Merhaba’ dedi mask
Askerden dönen kral golleriyle ‘Merhaba’ dedi
Kalmak istemeyene “DUR” demeyiz!.. mask
Kalmak istemeyene “DUR” demeyiz!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz mask
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı mask
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!

GALERİ

Yaşayan bebeğe "ölü" dediler mask
Yaşayan bebeğe "ölü" dediler
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu mask
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu mask
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu mask
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı mask
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı mask
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL