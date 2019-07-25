Jimnastik alt yapımız güçleniyor

Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cimnastik Federasyonu’nun izni ile İzmit Belediyespor Kulübü Başantrenörü ve Kocaeli Olimpiyat Yıldızları Profesyonel Jimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç tarafından düzenlenen programda, İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Olimpiyat Yıldızları’nın antrenörleri ve iki kulübün sporcularının katılımıyla, 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıkları çerçevesinde, Bolu THOM merkezinde kampa giren artistik cimnastik milli takım kafilesini ve Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen’i ziyaret ederek, hem başarılar diledi hem de pişmaniye ikramında bulundu…

BAŞKAN ERENKAYA VE ÇELEN BULUŞTU…

Program çerçevesinde İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ile tanıştı. Daha sonra Türk cimnastiğinin emektarı ve duayeni Federasyon Başkanı Çelen ile bir araya gelen Kocaeli kafilesi, hem çalışmalarını, hem de yeni dönem projelerini anlattı. Program sonunda milli takımda yer alan ağabeylerini antrenmanın başından sonuna kadar seyreden Kocaelili cimnastikçiler, antrenman sonrası milli takım sporcularıyla ve antrenörleriyle bir araya gelerek hem sohbet etti, hem de pişmaniye ikram etti.

YUSUF ERENKAYA TEŞEKKÜR ETTİ

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan İzmit Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf Erenkaya “Bu anlamlı ve güzel organizasyonda bizleri en iyi şekilde ağırlayan, ülke sporumuzun önemli değerlerinden biri olan Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanımız Suat Çelen’e ve kıymetli milli takımımıza teşekkür ediyoruz. Cimnastiğin zirversini görmek bize çok şey kattı. Biz de Kulüp olarak sporların temeli olan jimnastik branşına katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.