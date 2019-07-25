Yuvacıkspor yeni sezona hazırlanıyor

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri 2. Başkan Engin Özkaraaslan, İbrahim Çelikiz, Genel kaptan Orhan Kurtoğlu, Erdoğan Özkaraaslan, Mahmut Kurtoğlu, Erkan Dinçay ve teknik sorumlu Fatih Kurtoğlu da yer alırken, yeni sezon öncesi hazırlıklar görüşüldü. Uyum içerisinde yönetim kurulu, taraftar, işletmeler, esnaf ve sporcular ile Yuvacıklı hemşerilerle büyük bir aile olan Yuvacık camiası, alt yapı ve futbol okulu yaz kurslarıyla tesislerin hareketli olması, herkesi memnun ediyor. Yönetimin önceliği, sporun amacına uygun, güzel, ahlaklı nesiller yetişmesi ve genç yeteneklerin başarılı olması için çaba sarf etmek olarak belirlendi.

ÖNCELİĞİMİZ BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLMAK

Başkan Karaosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, teknik sorumlu Fatih Kurtoğlu’ndan takım hakkında genel bilgileri alırken, sezon öncesi yapılacak hazırlıklar ve sezon açılış töreniyle ilgili konular görüşüldü. Yuvacıkspor A takımı geçen yılki şampiyon kadrosunu büyük ölçüde korurken, alt yapıdaki gençlerin de kadroya dahil olması, belli noktalara takviyelerle centilmence mücadele edilmesi, taraftarın takıma sahip çıkması için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Yönetim, bu yıl kendi tesislerinde, kendi sahasında centilmence başarılı bir sezon geçirme arzusunda olduklarını belirtti.

HEDEF 500 FORMA…

Toplantıda ayrıca, kulübün kendi ayakları üzerinde durarak, taraftarıyla bütünleşip, bu sezon süper ligde de centilmence mücadele edilmesi için yapılması gerekenler üzerinde durulurken, taraftar formalarının ilgi gördüğü, takımın ihtiyaçlarına büyük oranda destek olacağı, ilk baskısının bittiğinin bilgisi verildi. İkinci baskıda da 500’ü aşkın formayı hemşerileriyle buluşturma heyecanını taşıdıklarını söyleyen başkan Karaosmanoğlu, ayrıca forma organizasyonunda özverili çalışma ve gayretlerinden ötürü teknik sorumlu Fatih Kurtoğlu, yönetim kurulu ve forma alarak takıma sahip çıkan destek olan herkese teşekkür etti. Yönetim kurulu toplantı sonrası ekip, takımın antrenmanını izledi.