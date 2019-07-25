Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:06 TSİ- Spor G: Bugün 12:07 TSİ

Yuvacıkspor yeni sezona hazırlanıyor

Yuvacıkspor’un yeni tesislerinde, kulüp başkanı Abdülkadir Karaosmanoğlu başkanlığında yönetim kurulu toplantısında bir araya gelen Yuvacıksporlular, yeni sezon öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Toplantıda yönetim kurulu üyeleri 2. Başkan Engin Özkaraaslan, İbrahim Çelikiz, Genel kaptan Orhan Kurtoğlu, Erdoğan Özkaraaslan, Mahmut Kurtoğlu, Erkan Dinçay ve teknik sorumlu Fatih Kurtoğlu da yer alırken, yeni sezon öncesi hazırlıklar görüşüldü. Uyum içerisinde yönetim kurulu, taraftar, işletmeler, esnaf ve sporcular ile Yuvacıklı hemşerilerle büyük bir aile olan Yuvacık camiası, alt yapı ve futbol okulu yaz kurslarıyla tesislerin hareketli olması, herkesi memnun ediyor. Yönetimin önceliği, sporun amacına uygun, güzel, ahlaklı nesiller yetişmesi ve genç yeteneklerin başarılı olması için çaba sarf etmek olarak belirlendi.

ÖNCELİĞİMİZ BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLMAK

Başkan Karaosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, teknik sorumlu Fatih Kurtoğlu’ndan takım hakkında genel bilgileri alırken, sezon öncesi yapılacak hazırlıklar ve sezon açılış töreniyle ilgili konular görüşüldü. Yuvacıkspor A takımı geçen yılki şampiyon kadrosunu büyük ölçüde korurken, alt yapıdaki gençlerin de kadroya dahil olması, belli noktalara takviyelerle centilmence mücadele edilmesi, taraftarın takıma sahip çıkması için çalışma yapılması kararlaştırıldı. Yönetim, bu yıl kendi tesislerinde, kendi sahasında centilmence başarılı bir sezon geçirme arzusunda olduklarını belirtti.

HEDEF 500 FORMA…

Toplantıda ayrıca, kulübün kendi ayakları üzerinde durarak, taraftarıyla bütünleşip, bu sezon süper ligde de centilmence mücadele edilmesi için yapılması gerekenler üzerinde durulurken, taraftar formalarının ilgi gördüğü, takımın ihtiyaçlarına büyük oranda destek olacağı, ilk baskısının bittiğinin bilgisi verildi. İkinci baskıda da 500’ü aşkın formayı hemşerileriyle buluşturma heyecanını taşıdıklarını söyleyen başkan Karaosmanoğlu, ayrıca forma organizasyonunda özverili çalışma ve gayretlerinden ötürü teknik sorumlu Fatih Kurtoğlu, yönetim kurulu ve forma alarak takıma sahip çıkan destek olan herkese teşekkür etti. Yönetim kurulu toplantı sonrası ekip, takımın antrenmanını izledi.

Bugün 12:06 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Uğur Uğur: O para benim anamın ak sütü gibi helaldir! mask
Uğur Uğur: O para benim anamın ak sütü gibi helaldir!
Merih Demiral'lı Juventus kazandı mask
Merih Demiral'lı Juventus kazandı
Volkan Bekiroğlu dosyası da kapandı mask
Volkan Bekiroğlu dosyası da kapandı
Sembol spor insanı İzzet Kurt vefat etti mask
Sembol spor insanı İzzet Kurt vefat etti
Askerden dönen kral golleriyle ‘Merhaba’ dedi mask
Askerden dönen kral golleriyle ‘Merhaba’ dedi
Kalmak istemeyene “DUR” demeyiz!.. mask
Kalmak istemeyene “DUR” demeyiz!..
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu mask
Mehmet Aslantuğ, Kocaeli'de çiftlik kurdu
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz mask
Üzülmez’den Orman’a: İyi genç varsa alabiliriz
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı mask
Hürriyet: Bu mahalle bana sahip çıktı
Ali Haydar Bulut vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut vuruldu!
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı mask
Karamürsel’in gururu Merih Demiral ilk hocasını unutmadı
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu! mask
Ali Haydar Bulut, ayağından vuruldu!

GALERİ

Yaşayan bebeğe "ölü" dediler mask
Yaşayan bebeğe "ölü" dediler
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu mask
SEPAŞ “Sokağın Enerjisi” ödülleri sahiplerini buldu
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu mask
Sokak ortasında önce eski eşini sonra kendisini vurdu
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu mask
Yüzlerce fabrikanın bulunduğu ilçede renk değiştiren dere paniğe neden oldu
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı mask
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü kullandığı araçla kaza yaptı
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı mask
1’i ağır 2 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL