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Kocaelisporlu oyunculardan Başkan Turan’a ziyaret

Kocaelispor U19 oyuncusu Bedirhan Alkan, U17 oyuncusu Eren Alkan ve Beylerbeyi mahalle sakinlerinden Kocaelispor sevdalısı Naim Alkan, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ı makamında ziyaret ederek spora verdiği desteklerden dolayı kendisine teşekkür edip forma hediye etti.
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Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Turan şunları kaydetti: Biz Kocaeliliyiz ve Kocaelispor taraftarıyız. Spora ve sporcuya her zaman destek olduk. Her alanda gençlerimize sahip çıkarak, onları başarıya giden yolda destekliyoruz.  Bedirhan ve Eren kardeşlerimizi sahada izleme şansım oldu. Gayet teknik ve gayretli kardeşlerimiz. Ben de spor camiasından gelen bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım. Ziyaretleriniz beni çok mutlu etti ve hediyeniz için teşekkür ediyorum.

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