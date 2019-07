Kocaelisporlu oyunculardan Başkan Turan’a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren başkan Turan şunları kaydetti: Biz Kocaeliliyiz ve Kocaelispor taraftarıyız. Spora ve sporcuya her zaman destek olduk. Her alanda gençlerimize sahip çıkarak, onları başarıya giden yolda destekliyoruz. Bedirhan ve Eren kardeşlerimizi sahada izleme şansım oldu. Gayet teknik ve gayretli kardeşlerimiz. Ben de spor camiasından gelen bir ağabeyiniz olarak her zaman yanınızdayım. Ziyaretleriniz beni çok mutlu etti ve hediyeniz için teşekkür ediyorum.