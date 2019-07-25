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Başkan Çardak: Uğur bizi zaten icraya vermiş

Gölcükspor Kulübü Başkanı Hüseyin Çardak, geçen sezonun devre arasında Gölcükspor’a transfer olan Uğur Uğur’un açıklamalarına anında yanıt verdi.
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Çardak açıklamasında şunları söyledi: Göreve geleli daha 22 gün oldu. Hala sağlıklı bir şekilde evrak kontrolünü sağlayamadık. İnanın birçok cephede mücadele veriyoruz. Görevi aldıktan sonra peş peşe icra dosyaları gelmeye başladı. Ne yazık ki 20’den fazla icra dosyası şu an kulübümüzde. Uğur Uğur ile transfer komitemizden Murat Bey (Türengül) görüştü. Murat Bey Uğur Uğur’a, göreve yeni geldiklerini, mali anlamda da henüz bir şeyleri konuşamadıklarını, mutlaka bir ödeme planı çıkarılacağını belirterek kendisiyle irtibata geçileceğini aktardı.

HEM ŞAŞIRTICI HEM DE ÜZÜCÜ

Ancak bu görüşmeden 2 gün sonra Uğur Uğur’un da icra dosyası geldi. Kısacası Uğur Uğur, kulübe icra göndermiş zaten. Haliyle bizim bir daha Uğur Uğur ile görüşme gibi bir dururumuz olamaz ki. Hem eski futbolcumuz kulübü günler öncesinden TFF’ye veriyor, ardından bizim ile görüşüyor ve görüşmeden iki gün sonra da kendisinin icra dosyası geliyor. Dediğim gibi, araya federasyon girdiği için doğal olarak biz otomatikman devreden çıkmış oluyoruz. Uğur Uğur’un yeni yönetimi yani bizi neden hedef aldığını anlamak mümkün değil. Hem şaşırtıcı hem de üzücü bir durum bu.

Bugün 12:13 TSİ - Spor

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