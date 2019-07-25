Pitbull cinsi köpek İzmitli ailenin tatilini zehir etti!

İzmitli ailenin tatili başlamadan zehir oldu. Bodrum Aşağı Mazı Köyü’nde tatilini yapmak isteyen aileden D.O. pitbull cinsi bir köpeğin saldırısına uğradığı. Edinilen bilgi ve iddialara göre, telefonla konuşmak için sahile inen D.O., sahibi ile birlikte gezen pitbull cinsi bir köpeğin üzerine doğru koştuğunu görünce kaçamadı ve pitbull cinsi köpek bir anda D.O.’nun üzerine atladı.
AĞIZLIK VE TASMA YOKTU
Görgü tanıkları ilk başta köpeğin oyun oynadığını sandı ancak D.O. bağırınca bir saldırının olduğunu anladılar. Yere düşen D.O.’nun üzerine çıkan köpeğe ilk başta kimse yaklaşamadı. Ardından D.O. bir anlık boşluktan faydalandı ve köpeğin yanından kaçtı. Bu sırada köpeğin sahibi de etrafa saldırmaması için köpeğini tuttu. Köpekte ağızlık ve tasma olmadığı, sahibinin bu sırada köpeğe tasmasını takmaya çalıştığı belirtilirken, köpeğin aşı günün de geçtiği iddia edildi.
AİLE GEREKEN CEZA VERİLSİN İSTİYOR
Yaşadığı saldırı üzerine yüzünden ve vücudunun birçok yerinden yaralanan D.O., Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanenin Acil Servisi’nde ilk tedavisi yapılan D.O., Bodrum Mumcular Karakolu’na giderek köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Psikolojisinin bozulduğu belirtilen D.O., Kartepe İlçe Emniyeti’nde de ifadesini verdi. Aile, gereken köpeğin sahibine gereken cezanın verilmesi istiyor. Erdem ÖVÜÇ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz