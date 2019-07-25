Geçtiğimiz hafta Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatlarıyla belediye ekipleri sel mağdurlarının yaralarının sarılması için bölgeye gönderilmişti. Gerek arama kurtarma çalışmaları, gerek meydana gelebilecek yeni bir felaketi önlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda görev alan belediyenin fen işlerine bağlı ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bölgeye gönderilen 1 adet Beko Paletli, 2 adet kamyon, 1 adet TIR ve 1 adet eskort aracıyla birlikte 8 belediye personel, ilçede kanal açma, genişletme ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Bugün 12:28 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 12:36 TSİ
İzmit Belediyesi Düzce’de yaraları sarmaya devam ediyor
İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz hafta yaşanan sel felaketi sebebiyle can ve mal kayıpları yaşanan Düzce’nin Akçakoca ilçesinde gönderilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz