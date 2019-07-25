İzmit Belediyesi Düzce’de yaraları sarmaya devam ediyor

Geçtiğimiz hafta Düzce’de yaşanan sel felaketinin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatlarıyla belediye ekipleri sel mağdurlarının yaralarının sarılması için bölgeye gönderilmişti. Gerek arama kurtarma çalışmaları, gerek meydana gelebilecek yeni bir felaketi önlemek amacıyla yürütülen çalışmalarda görev alan belediyenin fen işlerine bağlı ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bölgeye gönderilen 1 adet Beko Paletli, 2 adet kamyon, 1 adet TIR ve 1 adet eskort aracıyla birlikte 8 belediye personel, ilçede kanal açma, genişletme ve yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.