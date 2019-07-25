Necip Öztaş: Futbolcu üretmek her şeyden kıymetli

3 yıl önce kurulmasına karşın yeni sezonda Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Başiskele Damlarspor’da yeni teknik adam Necip Öztaş, şampiyonluğu ikinci planda tuttuğunu, önemli olanın bölgenin gençlerine hizmet ve futbolcu üretimine katkı sağlamak olduğunu belirtti

BURADA ARKADAŞLIK VAR

Deneyimli teknik adam Öztaş, bu sezonki hedeflerini ve futbola bakışına dair düşüncelerini şu şekilde aktardı: Damlarspor 3 yıl önce kuruldu ve bu süreçte ciddi başarılar elde edildi. Buranın da bir hikayesi var. Damlarspor’da maddiyat ikinci planda. Burada arkadaşlık, sevgi ve saygı var. 1 yıldır Başiskele’de futbol okulunda görevliydim. 13-14 yaş grubu sporcusu sayısı sıfırdı. Bugünkü rakam 40’larda, seneye 60’lara çıkacaktır.

GENÇLERİMİZ DEĞERLENECEK

Damlarspor’un eski başkan İsmail Serim Bey muhtar oldu ve teknik adamlık yapmayacak. Bana da sağ olsun ‘Hocam buradasın zaten, bize de destek olur musun’ dedi. Gençlerin değerli hale gelmesi, ülke ve ilimizde futbolda üretken olunması gerektiğini düşünen birisi olarak görevi kabul ettim. Modern futbol oynamaya çalışan bir takım kurup bölgenin sporcularına hizmet edeceğiz.

POTANSİYELİ AÇIĞA ÇIKARACAĞIZ

Geçen sezondan iki futbolcu hariç tüm futbolcularla devam ediliyor. Hedefsiz olmaz tabii ki ama peşin konuşmanın bir anlamı da yok. İyi futbol oynayan bir takım yaratmaya çalışacağız. Burada yani Başiskele’de futbolda bir potansiyel var. Bunu açığa çıkaracağız. 5-6 aylık süreç sonunda nerelere geleceğimiz görülecek. Bana göre Kocaeli futboluna oyuncu kazandırmak şampiyonluktan daha önemli. Yeni sezonun hepimize hayırlı olmasını diliyorum.