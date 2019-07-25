Başkan Bulut, KASKF Başkanı Aydın ve yönetimini ağırladı

Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın, yeni Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’u ziyaret etti. Başkan Bulut’un, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Efe, İbrahim Atalay, Yusuf Erenkaya ve 10. Komitesi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yalnız ile birlikte ev sahipliği yaptığı ziyarette, KASKF Yönetim Kurulu Üyeleri Yalçın Gül, Seyhan Küçükleroğlu, Hakan Akyıldız, Onur Ak, Ali Akbaş, Ertan Demirhan, Sabri Yıldız ve Mustafa Salman da yer aldı. Ziyarette konuşan Başkan Necmi Bulut, “Kocaeli’nin marka şehir olması yönündeki çalışmalarda mutlaka spor konusu daha fazla öne çıkarılmalıdır” derken, ana gündem amatör spor oldu.