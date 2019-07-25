Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Doğantepespor ilk dış transferini gerçekleştirdi. Başiskele temsilcisi 1988 doğumlu orta saha oyuncusu Hakan Yazıcı ile anlaştı. Bayburt doğumlu futbolcu Samsunspor alt yapısında yetişti. Gazi Belediye, Küçükçekmece, Güneşli, Tekirdağspor, Kozlu Belediye, Altınova Belediye ve son olarak Devrek Belediye’de forma giydi. Yazıcı BAL’da 152, 3. Lig’de de 43 maçta oynadı.
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Doğantepe transferlere başladı
Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Doğantepespor ilk dış transferini gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz