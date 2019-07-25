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Doğantepe transferlere başladı

Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Doğantepespor ilk dış transferini gerçekleştirdi.
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Bölgesel Amatör Lig’deki temsilcilerimizden Doğantepespor ilk dış transferini gerçekleştirdi. Başiskele temsilcisi 1988 doğumlu orta saha oyuncusu Hakan Yazıcı ile anlaştı. Bayburt doğumlu futbolcu Samsunspor alt yapısında yetişti. Gazi Belediye, Küçükçekmece, Güneşli, Tekirdağspor, Kozlu Belediye, Altınova Belediye ve son olarak Devrek Belediye’de forma giydi. Yazıcı BAL’da 152, 3. Lig’de de 43 maçta oynadı.

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