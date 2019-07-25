Kocaelispor’da dış transfer çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor. Ligin kariyerli futbolcularından, sol ayaklı merkez orta saha oyuncusu Mesut Saray dün İzmit’e geldi ve yöneticilerle görüştü. Teknik adam Engin Korukır’ın futbolcuya sıcak baktığı öğrenildi.

VAN’DA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

31 yaşındaki futbolcu geçen sezon Van Büyükşehir Belediyespor’un 2. Lig’e çıkmasında önemli bir pay sahibi oldu. Zeytinburnuspor’da futbola başlayan 31 yaşındaki futbolcu Çanakkale Dardanelspor, Adana Demirspor, Elazığspor ve Bandırmaspor formaları giydi. Mesut Saray birinci ligde 160 maçta 14 gol, ikinci ligde 141 maç 9 gol ve üçüncü ligde de 29 kez sahaya çıkarken, Türkiye Kupası’nda da 27 maçta forma giydi.