Abdullah Karagöz Usta’ya büyük övgü

Gazetemizin ve ülkemizin önemli spor yazarlarından, 60 yıldır Kırkpınar’ı takip eden Abdullah Karagöz ustaya, Edirneliler de övgü yağdırdı.
MANŞET YAPTILAR
Edirne’de yayınlanan gazetelerden bazıları, Abdullah Karagöz’ün görüşlerini manşete taşırken, 60 yıldır güreşleri izleyen gazeteci olarak tebrik etti. Kentin en eski yerel gazetelerinden olan Edirne Gazetesi, ustaya tam sayfa ayırırken, Karagöz de açıklamasında “Maalesef güreşi bilen yazar çok az. Bu da geleneği olumsuz etkiliyor. Pehlivanlarımızın sekiyle hiç alakası yok. Gelenek sürdürülemiyor. Devletin de yağlı güreşe ilgisizliği, bu sporu olumsuz etkiliyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz