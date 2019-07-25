14 Haziran’daki Mali ve Olağanüstü Genel Kurulun ardından Kocaelispor’un başkanı olan Hüseyin Üzülmez, yaklaşık 1 ay sonra tüzük zorunluluğu nedeniyle kulübü yeniden olağanüstü genel kurula taşımış ve kongre üyelerinin oylarıyla göreve devam etme hakkını elde etmişti. 11 Temmuz’daki kongrenin ardından, yönetim kurulundaki üyelerine görevlerini dağıtan Üzülmez, kolları sıvadı ve sıkı bir çalışma periyoduna girdi.

ODAK KONUSU TRANSFER YASAĞININ KALKMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın “Benden size 6 ay para yok. Hem siz bir çalışın, görelim bakalım” söyleminin ardından günün önemli bir kısmını Kocaelispor’a ayıran yeşil siyahlı yönetimin odak konusu, transfer yasağının kalkması oldu. Başkan Hüseyin Üzülmez bire bir ilgilendiği bu konu hakkında ciddi bir mesai harcarken, eski başkanlardan Serhan Gürkan’ın da desteğini alıyor.

BİR ÇOK CEPHEDE MÜCADELE

Diğer yandan yeni transferler, Burunga Tesisleri, yeni kulüp binası, kombineler, lisanslı ürünler ve Ar-ge çalışmaları ile ayrı bir tempo yaşayan yönetim kurulu üyeleri, bizzat kendi aralarında bugüne kadar yaklaşık 5 milyon 500 bin liralık bir kaynak üretti. Transfer yasağının kalkması için son olarak Volkan Bekiroğlu dosyasını temizleyen yönetim, toplanan belli bir rakamın üzerine, günün bitimine 1 saat kala ciddi bir miktar parayı daha denkleştirerek, bu sorunu da ortadan kaldırdı. Aksi halde Bekiroğlu’nun dosyasına yaklaşık, her günkü gibi bin lira daha faiz eklenecekti.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN MEMNUN

Yeşil Siyahlılarda tüm yöneticiler aktif bir rol üstlenirken, diğer yandan kulübe sabit gelir getirici projelerin de hayata geçmesi bekleniyor. Bu anlamda Uzuntarla’da bulunan Ormanya’nın ikinci otoparkının yanı sıra, benzin istasyonları, araç çekici gelirleri, şehir içi otopark gelirleri ve farklı projelerden elde edilecek gelirlerin, kısa bir süre içinde Yeşil Siyahlı kulübe aktarılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

HÂLÂ 10 MİLYON LAZIM…

Transfer yasağının kalkması için bir önceki yönetimin ciddi bir aşama kaydettiği bilinirken, “Kalın dosyalar” olarak nitelenen Kemal Aslan, Serhat Akın ile Engin İpekoğlu, Fuat Yaman, Murat Hacıoğlu, Muhammed Özdin ve Haydar Koç dosyaları ile adeta boğuşan yeni yönetim kurulunun 10 milyon liralık bir kaynağa daha ihtiyacı var. Bu kaynak için de kısa bir süre içerisinde gerçekleşecek olan Kocaelispor gecesinden elde edilecek gelir bekleniyor. Yönetim kurulu, sezona transferi açmış, kadrosunu kurmuş, sabit gelire sahip olmuş bir şekilde girmeyi hedefliyor. Erdem ÖVÜÇ

KOCAELİSPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI

Hüseyin Üzülmez - Başkan

Bekir Halefler – 1. Başkan Vekili

Murat Barış – 2. Başkan Vekili

İsmail Araç – Mali Asbaşkan

Özlem Feyzioğlu – Genel Sekreter ve Hukuk İşleri Sorumlusu

Özkar Dönge, Bilal Cem Acar, Cemalettin Üzülmez, Ömer Gül – İdari Asbaşkan

Bahadır Taşer – Yaşar Arslan – Futbol Şube Sorumluları

Zeynel Abidin Akyol, Tümer Uslu, Murat Sağlam - Futbol Alt Yapı sorumluları

Mehmet Cezayir, Recep Haldız, Aydın Yurtçu – Yatırımlar, Proje ve Arge sorumluları

Haşmet Uçar, Serkan Bozbağ – Medya ve Halkla İlişkiler

Veli Başkurt, Kadir Gürsoy, Tuncay Arıcan – Stadyum, Tesisler ve Taraftar sorumluları

Prof. Dr. Soner Şahin, Mustafa Şener – Sağlık İşleri Sorumluları

Duran Özdemir – Stat ve Akreditasyon Sorumlusu