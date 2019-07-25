Kartepe Sportif ile 1 yıl daha…

Kocaelispor’un lisanslı ürünlerinin üretilmesi ve satılması ile ilgili tek yetkili firma olan Kartepe Sportif ile yeni sezon için de anlaşıldı. Kartepe Köseköy’de ve Belsa Plasa ikinci katında bulunan iki mağazada faaliyetlerini gösteren Kartepe Sportif, atkısından havluya, formadan anahtarlığa kadar çok çeşitli ürünleri Kocaelisporlularla buluşturuyor. Geçen yıl da Kocaelispor ile anlaşan Kartepe Sportif, Yeşil Siyahlı kulübe 175 bin TL’lik kaynak sağlamış, bu yıl ki anlaşmada ise rakamın 185 bin lira olduğu öğrenildi.