Rutin toplantılar bekleniyor

Kocaelispor yönetimi haftalık toplantılarını pazartesi akşamları yapıyor ve her toplantının ardından bazı kararlar alıyor. Basın mensupları, bilgi kirliliğinin oluşmaması ve özellikle şu süreçte akılcı bir bilgi akışı sağlanması amacıyla rutin basın toplantılarının gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor. Geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısının ardından Haşmet Uçar ve Serkan Bozbağ, Kocaelispor’un Medya ve Halka İlişkiler sorumluluğuna getirilmişti. Uçar ya da Bozbağ’dan önümüzdeki salı günü itibarıyla haftalık basın toplantıları bekleniyor.