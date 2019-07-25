Kocaelispor yönetimi haftalık toplantılarını pazartesi akşamları yapıyor ve her toplantının ardından bazı kararlar alıyor. Basın mensupları, bilgi kirliliğinin oluşmaması ve özellikle şu süreçte akılcı bir bilgi akışı sağlanması amacıyla rutin basın toplantılarının gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor. Geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısının ardından Haşmet Uçar ve Serkan Bozbağ, Kocaelispor’un Medya ve Halka İlişkiler sorumluluğuna getirilmişti. Uçar ya da Bozbağ’dan önümüzdeki salı günü itibarıyla haftalık basın toplantıları bekleniyor.
Bugün 13:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:07 TSİ
Rutin toplantılar bekleniyor
Kocaelispor yönetimi haftalık toplantılarını pazartesi akşamları yapıyor ve her toplantının ardından bazı kararlar alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz