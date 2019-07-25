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Faruk Erdoğan Çekmece’de olmadı

Körfez Spor Kulübü’nün genç yeteneklerinden Faruk Erdoğan, 3. Lig takımlarından Büyükçekmece Tepecik ile yaptığı görüşme sonrası İstanbul ekibi ile anlaşma sağlayamadı.