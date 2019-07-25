Körfez Spor Kulübü’nün genç yeteneklerinden Faruk Erdoğan, 3. Lig takımlarından Büyükçekmece Tepecik ile yaptığı görüşme sonrası İstanbul ekibi ile anlaşma sağlayamadı. 1999 doğumlu merkez orta saha oyuncusu geçen sezon 27 maçta Kırmızı Beyazlı formayı terletti.
Bugün 17:00 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 13:08 TSİ
Faruk Erdoğan Çekmece’de olmadı
Körfez Spor Kulübü’nün genç yeteneklerinden Faruk Erdoğan, 3. Lig takımlarından Büyükçekmece Tepecik ile yaptığı görüşme sonrası İstanbul ekibi ile anlaşma sağlayamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz