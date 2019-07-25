Oğulcan ve Semihcan yeniden Maşukiye’de

2 sezon önce 2. Amatör Lig’den 1. Amatör Lig’e çıkan Maşukiyespor’un istikrarlı futbolcularından orta oyuncularından Oğulcan Enül ile 1999’lu sol bek stoper Semih Can, Sarı Kırmızılı takıma döndüler. Maşukiyespor ile üst üste iki sezon şampiyonluk yaşayan teknik adam Gökhan Top’un isteği ile takıma dönen ve 10 numara pozisyonunda oynayan Oğulcan ile son derece istikrarlı bir stoper olan Semih Can’ın takıma önemli katkı sağlayacağına kesin gözü ile bakılıyor. Oğulcan son olarak Sırrıapaşa Futbol Kulübü’nde, Semih Can da Sakarya Kırkpınarspor’da oynadı.

