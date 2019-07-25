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Ali Haydar Bulut'u vuran şahıs yakalandı!

Derince'de eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı. Şahsın Derince'de sevgilisi Fatma A.'nın evinde olduğu sırada polis ekiplerinin operasyonu ile yakalandığı bildirildi.
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulut'u İstasyon Caddesi Postane Sokak'ta yürüdüğü sırada bacağından vuran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Derince'de şahsın sevgilisi olduğu öğrenilen Fatma A.'nın evine operasyon düzenleyen polis, şüpheli Burhan Ç'yi gözaltına aldı. Suç aleti silahla yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Olayda Fatma A. da suça yardım ve yataklıktan dolayı gözaltına alındı. 

Olay nasıl olmuştu?

Ali Haydar Bulut, dün İstasyon Caddesi Postane Sokak'ta yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu bacağından yaralanmış, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Bulut'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Nuri AKÇAHARMAN

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