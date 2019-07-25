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Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 86. yıldönümü kutlandı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Karamürsel’e gelişinin 86. Yıldönümü, Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle kutlandı.
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Atatürk anıtı önünde yapılan kutlama törenine Karamürsel Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Karamürsel Belediye Başkan Vekili Mesut Çetinkaya,  Cumhuriyet Savcısı İrfan Deniz Çapkın, AKP İlçe Başkanı Recep Demirel,  MHP İlçe Başkanı Çetin Öksüz, CHP İlçe Başkanı Suat Ülkü, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Münteha Purut, belediye meclis üyeleri,  daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtına Belediye Başkanlığı tarafından çelenk sunumuyla başlayan programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, günün anlam ve önemine yönelik konuşmalar gerçekleştirildi. İlk konuşmayı gerçekleştiren Karamürsel Belediye Başkan Vekili Mesut Çetinkaya, 86 yıl önceki mutluluk ve gururu bugün aynı şekilde yaşadıklarını belirterek, tüm şehit ve gazileri bir kez daha andı.

DENİZ MOTORUYLA GELDİ

Ardından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Karamürsel’e gelişiyle ilgili bilgiler veren Çetinkaya, “24 Temmuz 1933 tarihinde Acar isimli Motoruyla Deniz yolu ile ilçemize teşrif etmişlerdir. İlçemiz tarihinde önemli bir yer tutan bu ziyaretin gerçekleştiği ve Karamürsel Belediyesi olarak o günü yansıtacak şekilde yeniden düzenlediğimiz bu alanda yer alan iskeleden, kendisini coşku ve heyecanla karşılayan ilçemiz halkını selamlayarak belediye binamızı şereflendirmişlerdir.” dedi.

CANLANDIRMA YAPILDI

Atatürk’ün Karamürsel’de iki buçuk saat kaldığını ve Karamürsel’e yönelik övgü dolu sözler sarf ettiğini belirten Çetinkaya, Atatürk’ün Pirali namıyla bilinen kıraathanede kendisine ikram edilen kahveyi içtiğini anlattı. Tören, Başkan Vekili  Mesut Çetinkaya’nın konuşmasının ardından, Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından Atatürk’ün Karamürsel’e motorla gelişi canlandırılmasıyla sona erdi.

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