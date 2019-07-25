Başarı gençlerden tatil Büyükşehir’den!

Daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitim kampları olarak kullanılan alandan, artık Türkiye genelinde veya uluslararası arenada ilk 3’e giren Kocaeli’deki tüm spor kulüpleri veya bireysel sporcular yararlanabilecek. Aynı şekilde eğitim alanında YKS’de ilk 100’e giren öğrencilerle, Büyükşehir’e bağlı Bilgievi ve Akademi Liselerin kendi içlerinde düzenledikleri yarışmalarda dereceye girenler kampa katılabilecek.



DERECEYE GİRENLER

Spor dallarında Türkiye genelinde ve uluslararası yarışmalarda Kocaeli’yi başarıyla temsil ederek dereceye giren sporcular, Kocaeli’de yaşayan ve YKS’de ilk 100’e giren öğrenciler de aileleriyle beraber kamp yapabilecek. Bilgievleri ve Akademi Liselerin kendi içlerinde düzenledikleri yarışmalarda dereceye giren öğrenciler de yine aileleriyle birlikte tatile çıkabilecek.

HER ŞEY DAHİL SİSTEMİ

Kerpe ve Kumcağız’daki kamp dönemleri 15 Eylül 2019 tarihine kadar pazartesi-perşembe ve cuma-pazar olmak üzere 4’er günlük 2 dönem olarak belirlendi. Böylece sporcu ve gençlerin başarıları Büyükşehir tarafından ödüllendirilmiş olacak. Ulaşımın kamp misafirlerine ait olduğu planlamada, sabah kahvaltısıyla öğle ve akşam yemekleri Büyükşehir tarafından kamp alanındaki restoranda karşılanacak.

BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR

Tesislerde konaklayan sporcular ve antrenörleri, Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamasından dolayı, Başkan Tahir Büyükakın’a teşekkür ettiler. “Türkiye derecesi yaptığım için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ailemle burada tatil yapma fırsatı verdi.” diyen Kağıtspor Güreşçisi Ali Ekber, hedefinin yeni sezonda Türkiye birinciliği olduğunu söledi. Kağıtsporlu antrenörler de Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.