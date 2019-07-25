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Karamürselli engelliler Ormanya’yı gezdi

Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Ormanya’yı gezdi.
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Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneğinde eğitim alan 60 kadar öğrenci eğitmen ve idarecilerle birlikte Kartepe Uzuntarla’da bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’yı gezdi. Yeşili doğayı birçok hayvan türünü gören ve yapılan etkinlikle stres atan öğrenciler doyasıya eğlendi.

HAYVANLARI TANIMA FIRSATI BULDULAR

Doğal Yaşam Merkezi Ormanya’yı gezen Karamürsel Engelsiz Yaşam ve Farkındalık Derneği üyeleri Avrupa’nın en büyük doğal yaşam merkezi içerisinde zebra yaban ördeği, yılkı atı ve 49 türdeki görmedikleri hayvanları tanıma fırsatı buldu. Arkadaşlarıyla özgürce doğal yaşam merkezini gezen öğrenciler geziden mutlu bir şekilde ayrıldılar.

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