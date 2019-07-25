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TİSK Yönetimi Bizimköy’e hayran kaldı

Akmeşe yolu üzerindeki “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi” ziyaret eden Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu (TİK) yönetim kurulu üyeleri, merkeze hayran kaldı.
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi Vakfı Genel Müdürü Hüsnü Bayraktar’ın açıklamalarıyla bilgi edinen TİSK yöneticileri, üretim merkezine hayran kaldıklarını vurgulayarak , merkeze mutlaka destek vererek katkı sağlayacaklarını açıkladılar.

KSO’NUN DAVETİ

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Zeytinoğlu’nun davetlisi olarak “Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi” ne gelen TİSK Yürütme Komitesi ve yönetim kurulu üyesi Fethi Hinginar,TİSK yönetim kurulu üyeleri Ahmet Bayraktar, Sinan Abeş, TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, TİSK İstihdam ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Onur Soysal, gösterilen ilgi için teşekkür ettiler.

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