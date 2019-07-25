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Bıyık: 50 milyon TL yatırım yapılacak

Darıca’nın gereken yatırımı alması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, altyapı sorununa da 50 milyon TL ayrıldığını söyledi.
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Kocaeli Valiliği, Darıcalı muhtarların sorunlarını dinlemek, taleplere cevap verebilmek adına koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. İlçe muhtarlarının yoğun katılımı ile düzenlenen toplantıya Vali Hüseyin Aksoy, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra kurum müdürleri de katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Valisi Hüseyin Aksoy, her ay bir ilçede muhtarla toplandıklarını geldiklerini ifade ederek sorunları dinleyip çözüm ürettiklerini söyledi. Vali Aksoy, toplantıların sıklaştırılacağını da kaydetti.

“ALTYAPIYI ÇÖZECEĞİZ”

İSU  ile hazırlanan proje kapsamında altyapı sorununa çözüm üretileceğini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, “Darıca’da kanayan yaraları sarmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Darıca’da büyük bir sel felaketi yaşadık. Valiliğimiz öncülüğünde yaraları sarmak için çalıştık. Bir daha can kaybı yaşanmaması adına Büyükşehir Belediyemiz ve İSU Müdürlüğümüzle birlikte Darıca’da 50 Milyon TL’lik bir yatırım planladık. En kısa sürede Darıca’nın altyapısına çözüm olacak projeyi başlatacağız. Darıca’da 80 yataklı Huzurevi yapılması için gerekli çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bu konuda adımlar atılacak. Kocaeli Valimize Darıca’ya gösterdiği hassasiyet için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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