GEBKİM MTAL’e yoğun ilgi

GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından eğitime kazandırılan ve desteklenen GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; proje okul olarak 2019 – 2020 Eğitim ve Öğretim Yılına hazırlanıyor. Bu yıl ilk kez LGS puanıyla 120 öğrenci alan GEBKİM MTAL, ilk yılında öğrencilerin ve velilerin yoğun ilgisi ile tavan puanda ilk dörde girmeyi başardı. 2019 LGS puanlarına göre yüzde 7 ile yüzde 35 yüzdelik dilimdeki öğrencilerin tercihi olan GEBKİM MTAL, Kocaeli genelinde en yüksek yüzdelik dilimle öğrenci alan dördüncü okul oldu.

8 KİMYA LABORATUVARI VAR

Toplam kapasitesi 480 öğrenci olan okulda 20 derslik, 8’i kimya ve 4’ü ise endüstriyel otomasyon olmak üzere 12 laboratuvar bulunuyor. Geleceğini ilaç, kozmetik, temizlik ürünleri, plastik, ambalaj gibi birçok farklı alt sektörü barındıran kimya sektöründe şekillendirmek isteyen öğrenciler, GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde alacakları nitelikli eğitimle iş garantili bir meslek sahibi olma fırsatını yakalayacak.

“BİZLERE İNANLARA TEŞEKKÜRLER”

Kendilerine inanarak büyük destek veren tüm veliler ve öğrencilere teşekkürlerini ileten GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı: “Gençlerimizi meslek sahibi yapmak ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için hayata geçirdiğimiz GEBKİM MTAL, daha ilk yılında çok yoğun ilgi gördü. Bizlere inanan ve emeklerimizi boşa çıkarmayan herkese teşekkür ediyorum. LGS’de başarı gösteren tüm öğrencilerimizi de yürekten kutluyorum. Türkiye’de çok fazla sayıda okul var. Biz GEBKİM MTAL sadece bir bina olsun istemedik. Okulumuzu aynı zamanda öğrencilerimizin kişisel gelişimini de tamamlayacağı bir bilim yuvası olarak kodladık” dedi.

“TİTİZLİKLE PLANLADIK”

Okulun tüm detaylarının titizlikle planlandığını kaydeden Aracı, “Milli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde eğitim altyapısı, deneyimli yönetici ve öğretmen kadrosu, sosyal imkanları ve laboratuvarları, staj ve burs olanakları ile her detayı titizlikle planlayıp hayata geçirdik. Kocaeli, kimya sanayinin kümelendiği çok büyük bir ekosisteme ev sahipliği yapıyor. Daha okurken sanayi ile iç içe olacak öğrencilerimiz Kocaeli’nin ilk ve tek kimya ihtisas OSB’si GEBKİM’in yanı sıra Kocaeli genelindeki kimya ekosisteminde iş bulmakta zorlanmayacaklar” ifadelerini kullandı.

“MUTLULUK DUYUYORUZ”

Yoğun talebin kendilerini mutlu ettiğini aktaran GEBKİM MTAL’in LGS başarısını değerlendiren GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Çelik ise, “Okulumuzun daha ilk yılında bu kadar yoğun ilgi görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. LGS sınavından başarı ile geçen ve öğrencimiz olmaya hak kazanan tüm gençlerimizi kutluyoruz. Okulumuzun en büyük şansı GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı gibi bilime inanmış bir vakıf tarafından desteklenmesidir” açıklamasında bulundu.