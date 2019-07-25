Büyükakın: Gençlerimizi tarih bilinciyle yetiştirelim

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği İzmit Şube Başkanı Yüksel Öztürk ve Kocaeli Karslılar Dernek Başkanı Alican Kazgan ile yönetimlerini konuk etti. Ziyarette gerçekleştirdiği konuşmada gençlerin tarih bilinci ile yetişmesinin önemine değinen başkan Tahir Büyükakın, “Bir taraftan günümüzün gerçekleriyle neslimizi geleceğe hazırlarken diğer taraftan da ülkemizin büyük gücü gençlerimizi, tarih bilinciyle ve bilgisiyle yetiştirmeyi ihmal etmeyelim” dedi.

SADIK AHMET ANILDI

Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği ve Kocaeli Karslılar Derneği yönetimlerine kendisine gerçekleştirdiği nazik ziyaret için teşekkür eden Başkan Büyükakın, STK’ların kentin yönetimine katılmasının yanı sıra eğitim, spor ve gençlik üzerinde gerçekleştireceği projelerin öneminden bahsetti. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği’nin gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki faaliyetleri hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, Batı Trakya Türklerinin merhum lideri Dr. Sadık Ahmet’i rahmetle andığını da söyledi.