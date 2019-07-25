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Kocaeli’de hayat pahalılaşıyor

Kocaeli’de son dönemde otobüs ve ekmek fiyatlarının artması beklenirken simide zam geldi.
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İlimizde, oluşan kötü ekonomi iyiden iyiye yüzünü göstermeye başladı. Kocaelili otobüsçüler ve fırıncılar uzun süredir fiyatlarına zam isterlerken, kamuoyu bilgilendirilmeden simide aniden zam gelmesi vatandaşlartarafından tepkiyle karşılandı.

SİMİT 1.75 TL OLDU

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alına karar göre,  1,50 lira olan simit, 1,75 liraya çıkartıldı. Zam kararını ise bazı fırınlar uygularken, bazı fırınlarda ise simit eski fiyattan satılmaya devam etti.  Öte yandan zam kararının Kocaeli Valiliğine bildirilmesine rağmen henüz valilik tarafından onaylanmadığı öğrenildi.  Zam kararı ile ilgili kamuoyuna neden bilgi verilmediği, Kocaeli Valilinin onayı olmadan nasıl zammın uygulamaya sokulduğu ise bilinmiyor.

ULAŞIMA YÜZDE 15-25 ZAM İSTİYORLAR

Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, yaklaşık 3 aydır ulaşıma zam konusunu gündeme getiriyordu.  Mustafa Kurt, Mayıs ayında Kocaeli Otobüsçüler Kooperatifi Birliği ile yaptığı görüşmede başta mazot olmak üzere işletme giderlerinin çok arttığını, ücretlere zam yapılmasının zorunluğunu belirtti. Son yapılan zammın üzerinden bir yıl geçtiğin ifade eden Kurt, “Ücretlere zam olmazsa, altından kalkamayız. 10 yıl önce kazandığımızı zarar hale geldik” dedi.  Kocaeli’de ulaşım ücretlerine yüzde 15-25 oranında zam yapılmasını bekliyorlar.

EKMEĞİ DE 1.50 TL YAPMAK İSTİYORLAR

Kocaeli’de ekmeğe zam gelmesi de uzun süredir konuşulan konulardan biriydi. 250 gramı 1.25’ten satılan ekmeğe zam talebini bakanlık onaylamamış fırıncı çareyi gramajı 200’e düşürmüştü. Fırıncılar ise ekmek fiyatının 260 gram 1.50 TL olmasını istiyor.  Konu ile ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “Mozata, elektriğe zam var. Şartlar böyle giderse çoğu arkadaşımız kepenk indirecek” demişti. Selin BECER

Bugün 14:37 TSİ - Ekonomi

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Yorumlar

(3)
03

Rambo - vatandaşın bi simiti vardı oda gitti

Yanıtla . 0Beğen 25 Temmuz 17:26
01

rizeli - HAYYY.. SİZİN ZAMMINIZA DA ....NE UTANMAZ ARLANMAZSINIZ BEEE... VAMPİR GİBİSİNİZ... SIRTLANSINIZ SIRTLAN... CANLI CANLI İNSANLARI YİYORSUNUZ... ALLAH DOYURSUN SİZİN GÖZÜNÜZÜ... TEZ ZAMANDA

Yanıtla . 5Beğen 25 Temmuz 14:52
02

KOCAELİ - @rizeli 01 nolu yoruma cevabı: Değil mii ülke günlük gülistanlık.

Yanıtla . 0Beğen 25 Temmuz 16:28
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