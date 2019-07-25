İlimizde, oluşan kötü ekonomi iyiden iyiye yüzünü göstermeye başladı. Kocaelili otobüsçüler ve fırıncılar uzun süredir fiyatlarına zam isterlerken, kamuoyu bilgilendirilmeden simide aniden zam gelmesi vatandaşlartarafından tepkiyle karşılandı.
SİMİT 1.75 TL OLDU
Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alına karar göre, 1,50 lira olan simit, 1,75 liraya çıkartıldı. Zam kararını ise bazı fırınlar uygularken, bazı fırınlarda ise simit eski fiyattan satılmaya devam etti. Öte yandan zam kararının Kocaeli Valiliğine bildirilmesine rağmen henüz valilik tarafından onaylanmadığı öğrenildi. Zam kararı ile ilgili kamuoyuna neden bilgi verilmediği, Kocaeli Valilinin onayı olmadan nasıl zammın uygulamaya sokulduğu ise bilinmiyor.
ULAŞIMA YÜZDE 15-25 ZAM İSTİYORLAR
Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, yaklaşık 3 aydır ulaşıma zam konusunu gündeme getiriyordu. Mustafa Kurt, Mayıs ayında Kocaeli Otobüsçüler Kooperatifi Birliği ile yaptığı görüşmede başta mazot olmak üzere işletme giderlerinin çok arttığını, ücretlere zam yapılmasının zorunluğunu belirtti. Son yapılan zammın üzerinden bir yıl geçtiğin ifade eden Kurt, “Ücretlere zam olmazsa, altından kalkamayız. 10 yıl önce kazandığımızı zarar hale geldik” dedi. Kocaeli’de ulaşım ücretlerine yüzde 15-25 oranında zam yapılmasını bekliyorlar.
EKMEĞİ DE 1.50 TL YAPMAK İSTİYORLAR
Kocaeli’de ekmeğe zam gelmesi de uzun süredir konuşulan konulardan biriydi. 250 gramı 1.25’ten satılan ekmeğe zam talebini bakanlık onaylamamış fırıncı çareyi gramajı 200’e düşürmüştü. Fırıncılar ise ekmek fiyatının 260 gram 1.50 TL olmasını istiyor. Konu ile ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “Mozata, elektriğe zam var. Şartlar böyle giderse çoğu arkadaşımız kepenk indirecek” demişti. Selin BECER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(3 )
Rambo - vatandaşın bi simiti vardı oda gitti
rizeli - HAYYY.. SİZİN ZAMMINIZA DA ....NE UTANMAZ ARLANMAZSINIZ BEEE... VAMPİR GİBİSİNİZ... SIRTLANSINIZ SIRTLAN... CANLI CANLI İNSANLARI YİYORSUNUZ... ALLAH DOYURSUN SİZİN GÖZÜNÜZÜ... TEZ ZAMANDA
KOCAELİ - Değil mii ülke günlük gülistanlık.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.