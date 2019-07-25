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Kavgayı ayırmaya gelen polislerin üzerine bıçakla yürüdü

Darıca ilçesinde, kavga eden 2 gruba müdahale için gelen polislerin üzerine bıçakla yürüyerek, tehdit ve hakaretler savuran 1 kişi, biber gazı ile etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.
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Darıca Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi’nde 2 grup arasında çıkan kavga üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir grup kaçarken, diğer grupta bulunan O.M., M.A.Y. ve E.Y. olay yerine gelen polislere hakaret edip, tehdit savurdu. Gruptaki O.M. de elindeki bıçak ile polis memurlarının üzerine yürüdü. Küfür edip, tehditler savuran O.M., polisler tarafından biber gazı ve cop kullanılarak, etkisiz hale getirildi. Polis, O.M. ile M.A.Y. ve E.Y.’yi gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA

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