Kavgayı ayırmaya gelen polislerin üzerine bıçakla yürüdü

Darıca Sırasöğütler Mahallesi Aydınlar Caddesi’nde 2 grup arasında çıkan kavga üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir grup kaçarken, diğer grupta bulunan O.M., M.A.Y. ve E.Y. olay yerine gelen polislere hakaret edip, tehdit savurdu. Gruptaki O.M. de elindeki bıçak ile polis memurlarının üzerine yürüdü. Küfür edip, tehditler savuran O.M., polisler tarafından biber gazı ve cop kullanılarak, etkisiz hale getirildi. Polis, O.M. ile M.A.Y. ve E.Y.’yi gözaltına aldı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. DHA