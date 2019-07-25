KOTO’da Toplu Taşıma Sektörü masaya yatırıldı

Kocaeli Ticaret Odası’nın sektörel istişare toplantıları Yolcu Taşımacılığı Kooperatif Sektörü ile devam etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu’nun da katıldığı toplantıda kooperatif başkan ve yöneticileri, sorunları çözüm önerileriyle birlikte iletti.

KATILIM YOĞUN OLDU

Nakliye ve Seyahat Acenteliği Grubu’nun yer aldığı 17. Meslek Komitesi Başkanı Sema Demir Çavdar’ın, Meclis Üyeleri Sedat Köse, Hızır Fatih Sarıoğlu ve Komite Üyesi Yılmaz Kaymak ile birlikte ev sahipliği yaptığı toplantıya; Kocaeli Büyükşehir Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Daire Başkanı Ahmet Çelebi, Ulaşım Park Genel Müdürü Salih Kumbar, Kocaeli Minibüs ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt ile Oda üyesi Kooperatif Sektörü Temsilcileri katıldı.

UYUMLU ÇALIŞMA

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Komite Başkanı Sema Demir Çavdar, toplu taşıma sektörünün ilimiz genelinde sorunlarının çözümü için görev üstlenen tüm kurumların masanın etrafında yer aldığını hatırlatarak, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sayın Balamir Gündoğdu’nun, geçmiş görevlerinde toplu taşıma ile ilgili önemli görevlerde bulunması ve sektöre hakim olması bizleri ayrıca umutlandırıyor. KOTO olarak istişarenin ve sorunlara birlikte çözümler üretmenin gücüne inanıyoruz” dedi. KOTO Meclis Üyesi Sedat Köse ise, toplantının sektör adına güzel sonuçlara vesile olmasını dileyerek, KOTO ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin uyumlu işbirliğine güvendiklerini ifade etti.

ESNAFIN MUTLULUĞU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, kentin en önemli sorunlarından birisinin ulaşım olduğunu vurgulayarak, belediye tarafından araçların fazla olmasının nedenlerinin araştırılacağı, hukuki durumlarına bakılacağı; çözülmesi gereken durumlar var ise, çözülmesi için gerekenlerin yapılacağını belirtti. Amaçlarının vatandaşın rahatlıkla kullanabileceği ulaşımı sağlamak olduğunu ifade eden Genel Sekreter Gündoğdu, “Bunu yaparken de esnafın mutluluğunu ön planda tutacağız” dedi. Uzlaşmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Genel Sekreter Gündoğdu, esnaf ile yöneticilerin birbirlerini anlayarak ve uzlaşarak sorunlarını daha kolay çözebileceğini belirtti.

GÜNDEME ALINAN KONULAR

Konuşmaların akabinde, sektör temsilcilerinin gündeme getirdiği; mazot ve lastiğe gelen zamların sektördeki esnafa olumsuz etkileri, öğrenci desteğinin durumu, araçlardaki kamera zorunluluğu ve sektöre yansımaları, Ulaşım Park AŞ’nin sektöre etkileri, Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından alınan kararların uygulamaları, servis plakalarının sayısı ve durumu’ konuları görüşülerek detaylandırıldı.