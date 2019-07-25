İzmit Belediyesi encümeni toplandı

İzmit Belediyesi haftalık encümen toplantısı İzmit Belediyesi toplantı odasında İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler Başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü’nü ilgilendiren 11 gündem maddesi karara bağlandı.

TEVHİD VE İFRAZLAR

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 3 evrakında ifraz ve tevhid işlemleri onaylandı. Bu işlemler sırasıyla şöyle: Mehmet Ali Paşa Mahallesi 4927 Ada 9 ve 10 nolu parsellerde tevhid. Akmeşe Mahallesi 2611 nolu parsellerde ifraz ve Ambarcı Köyü’nde kırsal alanda kalan Erdal Özbay’a ait 452 ve 453 nolu parsellerde tevhid ve ifraz. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün gündem maddesi olan Yenidoğan Mahallesi G23B24D1A paftasında yer alan 2167 ada 2 nolu parselde yola terk işlemi onaylandı.

PAZAR YERLERİNİN DEVRİ

Zabıta Müdürlüğü’nün evraklarında ise 6 pazar yerinin devri onaylanırken bir pazar yeri de iptal edildi. Onaylanan Pazar yerleri şöyle: Tavşantepe pazarında Erdoğan Yılmaz’a ait 57 nolu 5 metrelik pazar yeri iptali. Doğu Kışla Perşembe Pazarı 5 nolu, Doğu Kışla Cumartesi pazarında 55 metrelik 5 nolu ve Kozluk pazarında 2.1 metrelik 67 nolu pazar yerlerinin devri. (Fatih Can’dan Elif Can’a devredildi) Kuruçeşme Kapalı pazarı 149 nolu 4 metrelik Pazar yeri ve Doğu Kışla Kapalı Cumartesi pazarında 6 metrelik 10 nolu pazar yerlerinin devri. (Ethem kadak’a devredildi) Doğu Kışla Perşembe pazarında 7 meterelik 1 nolu pazar yeri ve Doğu Kışla Kapalı Cumartesi pazarında 7 metrelik 1 nolu pazar yerlerinin devri. (Elif Can’a devredildi) Doğu Kışla Kapalı Cumartesi pazarı 2 nolu Pazar yerinin devri.(Mehmet Ustadan Fatma keskin’e devredildi) Kuruçaşme Kapalı pazarı 145 nolu ve Alikahya kapalı pazarı 2 nolu pazr yerlerinin devri. Erden Binici’den Akif Çağman’a devredildi) Doğu Kışla kapalı Cumartesi pazarı 7 nolu Pazar yerinin devri. (Halil İbrahim Erol’dan Hilmi Akçam’a devredildi)