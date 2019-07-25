Ellibeş: Kocaeli’nin yapısı Türkiye’ye örnektir

KOTO Başkanı Necmi Bulut ve yönetimi, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i makamında ziyaret etti. Ziyarete KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan da hazır bulundu. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Ellibeş, “Ziyaretiniz bizlere güç verdi. STK’ları önemsiyoruz. Hepimiz insana hizmet etmek istiyoruz. Bizim davamız ortaktır. O da memleket davasıdır. Bu hedef doğrultusunda güçlerimizi birleştiriyoruz. Dünya’da ekonomik bir savaş var. Bunun yansıması da ülkemizde oluyor. Bu gerçekleri yok sayamayız. Güçlü bir kaptanımız var bu türbülanstan onun önderliğinde çıkacağız” dedi.

“ZORU SEVER TÜRK İNSANI”

Ellibeş, “Bu noktada biz düşen bir görev varsa biz hazırız. Zoru sever Türk insanı. Birçok zorluğu beraber aştık. Ekonomik teröre boyun eğmeyeceğiz. Kocaeli’nin yapısı, Türkiye’ye örnektir. Kocaeli’nin marka şehir olma yönündeki çabasına bizler de katkı vereceğiz. Kocaeli yaşanabilir şehirler arasında 5’nci şehir. Kocaeli için yapılması gereken adımlar var. Birlikte adım atacağız” açıklamalarında bulundu.

“DİYALOG HALİNDEYİZ”

Ellibeş’in ardından konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Yeni dönem, yeni yönetim artık daha hızlı olunabilir. Biz nasıl faydalı olabiliriz bunun çabası içerisindeyiz. Beraber hareket etmemiz gereken yerlerde, her kurumla diyalog halindeyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde iyi işlere imza atarız. Gelecek nesillerin bizleri iyi anması gerekiyor. Biz her kurumla iyi ilişkiler kurmaya çalışan bir kurumuz.” dedi. Selin BECER