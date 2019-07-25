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Kocaeli'de bu mahallelere elektrik verilemeyecek

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi.