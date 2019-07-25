Kocaeli'de bu mahallelere elektrik verilemeyecek

29.07.2019 tarihinde KÖRFEZ ilçesinde saat 16:00 ile 17:00 arasında ALİHOCALAR KÖYÜ , ALİHOCALAR MAH. , CUMA KÖYÜ , CUMA MAH. , KARAGÖLLÜ KÖYÜ , KARAGÖLLÜ MAH. , MİMAR KÖYÜ ,
29.07.2019 tarihinde KÖRFEZ ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında ALİHOCALAR KÖYÜ , ALİHOCALAR MAH. , CUMA KÖYÜ , CUMA MAH. , DİKENLİ KÖYÜ , DİKENLİ MAH. , KARAGÖLLÜ KÖYÜ , KARAGÖLLÜ MAH. , MİMAR KÖYÜ ,
29.07.2019 tarihinde KÖRFEZ ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında ALİHOCALAR KÖYÜ , ALİHOCALAR MAH. , MİMAR KÖYÜ ,
29.07.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 15:00 ile 17:00 arasında UZUNTARLA MAH. ,
29.07.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 11:00 ile 12:00 arasında BAĞDAT MAH. , İBRİKDERE MAH. ,
29.07.2019 tarihinde KARAMÜRSEL ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında 4 MAH. ,
30.07.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında MAHMUTPAŞA MAH. , YAYLACIK MAH. , YEŞİLYURT MAH. ,
30.07.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında MAHMUTPAŞA MAH. , YEŞİLYURT MAH. ,
31.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında AKARCA MAH. , YEŞİLKENT MAH. , YEŞİLYURT MAH. ,
31.07.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında YEŞİLKENT MAH. , YEŞİLYURT MAH. ,
31.07.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında YEŞİLYURT MAH. ,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz