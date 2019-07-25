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Kocaeli'de bu mahallelere elektrik verilemeyecek

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi.
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29.07.2019 tarihinde KÖRFEZ ilçesinde saat 16:00 ile 17:00 arasında ALİHOCALAR KÖYÜ , ALİHOCALAR MAH. , CUMA KÖYÜ , CUMA MAH. , KARAGÖLLÜ KÖYÜ , KARAGÖLLÜ MAH. , MİMAR KÖYÜ ,

29.07.2019 tarihinde KÖRFEZ ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında ALİHOCALAR KÖYÜ , ALİHOCALAR MAH. , CUMA KÖYÜ , CUMA MAH. , DİKENLİ KÖYÜ , DİKENLİ MAH. , KARAGÖLLÜ KÖYÜ , KARAGÖLLÜ MAH. , MİMAR KÖYÜ ,

29.07.2019 tarihinde KÖRFEZ ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında ALİHOCALAR KÖYÜ , ALİHOCALAR MAH. , MİMAR KÖYÜ ,

29.07.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 15:00 ile 17:00 arasında UZUNTARLA MAH. ,

29.07.2019 tarihinde KARTEPE ilçesinde saat 11:00 ile 12:00 arasında BAĞDAT MAH. , İBRİKDERE MAH. ,

29.07.2019 tarihinde KARAMÜRSEL ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında 4 MAH. ,

30.07.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında MAHMUTPAŞA MAH. , YAYLACIK MAH. , YEŞİLYURT MAH. ,

30.07.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında MAHMUTPAŞA MAH. , YEŞİLYURT MAH. ,

31.07.2019 tarihinde İZMİT ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında AKARCA MAH. , YEŞİLKENT MAH. , YEŞİLYURT MAH. ,

31.07.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında YEŞİLKENT MAH. , YEŞİLYURT MAH. ,

31.07.2019 tarihinde BAŞİSKELE ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında YEŞİLYURT MAH. ,

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