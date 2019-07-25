3. Lig fikstür çekimi 30 Temmuz'da

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11.00'de TFF 2. Lig, saat 15.00'te ise TFF 3. Lig fikstürleri, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılımıyla çekilecek. İlimizi 3.Lig 2.Grup’ta Kocaelispor ve Belediye Derincespor, 3.Grup’ta ise Darıca ve Gölcükspor temsil edecek.