TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda saat 11.00'de TFF 2. Lig, saat 15.00'te ise TFF 3. Lig fikstürleri, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılımıyla çekilecek. İlimizi 3.Lig 2.Grup’ta Kocaelispor ve Belediye Derincespor, 3.Grup’ta ise Darıca ve Gölcükspor temsil edecek.
Bugün 15:07 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:09 TSİ
3. Lig fikstür çekimi 30 Temmuz'da
2019-2020 sezonu TFF 2. Lig ve 3. Lig fikstür çekimi 30 Temmuz Salı günü yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz