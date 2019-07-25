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Kocaeli Emniyetinde terfiler açıklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli ilçelerinde görev yapan bazı personellerin terfi edildikleri açıklandı.
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Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, Terörle Mücadele Şube Müdürü Erdal Öktem, 3. Sınıf emniyet müdürü olurken Mehmet Gölükçü 2. Sınıf emniyet müdürü oldu.

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Yorumlar

(1)
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Ersoy Kandemir - Pu kadarmu daa

Yanıtla . 0Beğen 25 Temmuz 16:54

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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