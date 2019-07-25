Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Okan Tekin, Başiskele İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Keskin, Terörle Mücadele Şube Müdürü Erdal Öktem, 3. Sınıf emniyet müdürü olurken Mehmet Gölükçü 2. Sınıf emniyet müdürü oldu.
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Kocaeli Emniyetinde terfiler açıklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli ilçelerinde görev yapan bazı personellerin terfi edildikleri açıklandı.
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Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
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Yorumlar
(1 )
Ersoy Kandemir - Pu kadarmu daa
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