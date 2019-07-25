İzmit Belediyesi Koordinatörü olarak görevlendirilen İzmit Belediyesi’nin İYİ Partili Meclis Üyesi Yaşar Kardeş’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor. Kardeş’in paylaşımında, Rus kızlarına ‘S-400’ün parçaları” benzetmesi yapılarak, “ES 400’ün parçaları gelmiş. Montaja girecek. Uzmanları bekliyorlar” ifadeleri yer alıyordu. İlimizde bulunan siyasi partilerin kadın başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları Yaşar Kardeş’in paylaşımına tepki gösterdi.

“ÇOK AYIP VE TERBİYESİZCE”

AKP Milletvekili Emine Zeybek, “Öncelikle kendisini kadınlara saygı duymaya davet ediyorum. Bu paylaşımı yaparken eşini, çocuklarını bir düşünsün. Hangi millet olursa olsun böyle bir yakıştırma yapmak çok ayıp ve terbiyesizce. Kadınları aşağılayıcı bir paylaşım olmuş. Görevini ve temsil ettiği makamı bir sorgulamalı. Unutmasın ki kendi de kadın belediye başkanıyla çalışıyor. Acaba görev aldığı belediye başkanını hangi kategoriye sokuyor? dedi.

“MAĞARA ADAMINI SÖZLERİ”

AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Sözün bittiği yer. Ülkenin savunması için büyük bir hamle yapılıyor. Cinsiyetçi bir bakışa bunu indirgemenin anlamı yok. Eski mağara adamının sözleri bunlar. Kesinlikle kabul edilemez. Örümcekleşmiş zihniyetlerin hala olduğunu görmek üzücü. Kadını bir meta olarak görmek ve cinsiyetçi söylemler kabul edilemez. Kendisini kınıyorum. Ayrıştırmanın her türlüsünü elimizin tersiyle itiyoruz ve bu tarz söylemlerle mücadele etmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.

ZAVALLICA BİR DÜŞÜNCE

AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, “Türkiye’nin her türlü dış tehdide rağmen, milli güvenliğini sağlamak adına Rusya’dan aldığı S-400 Hava Savunma Sistemi’ni bu şekilde sulandırmak, küçümsemek ve buna kadınları alet etmek çok zavallı bir düşüncedir. Kurtuluş Savaşında sırtında çocuğu, kucağında top mermisiyle cepheye koşan annelerin nesli olarak bu ifadelerden utanç duyduk. Her yönüyle manevi duygularımızı rencide eden, hiçe sayan bu ifadeleri ve bu ifadeleri kullananları kınıyorum” dedi.

GENEL BAŞKANLARI DA BİR KADIN

CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, “Kadın bedeni ve kimliği üzerinden yapılan her türlü ayrımcılığa karşıyız. Halka hizmet sorumluluğu üstelenen kişilerin söylemlerine dikkat etmesi lazım. Son yıllarda benzer pervasız ve insanlık dışı yaklaşımlar sebebiyle tavan yapan kadın cinayetleri ve cinsel istismar vakaları da göz önünde bulundurularak bu süreçte daha duyarlı olmak gerek. Unutmamalı ki mensubu olduğu partinin genel başkanı da bir kadın” dedi.

GÖREVİNDEL EL ÇEKTİRİLMELİ

EMEP İl Başkanı Arzu Erkan, “Yaşar Kardeş'in paylaşımı hem cinsiyetçi hem de militarist bakış açısının tezahürüdür. Kardeş bu paylaşımı nedeniyle sadece Rus kadınlarından değil tüm kadınlardan özür dilemelidir. Üstelik bu şahsın Kocaeli'nin tek kadın belediye başkanı tarafından İzmit Belediyesi'ne koordinatör olarak atanmış olması da kabul edilebilir değildir. Aynı cinsiyetçi ve militarist bakış açısını yerel yönetimde de kullanacağı düşünüldüğünde derhal görevinden el çektirilmelidir. Bu paylaşım bir hata, bir eksiklik, bir yanlış anlaşılma değildir. Kadınlar olarak bu anlayışla mücadele edeceğiz” dedi.

HÜRRİYET’İN DURUŞU ÇOK ÖNEMLİ

Baro Başkanı Bahar Gültekin Candemir, “Talihsiz bir açıklama olmuş. Bu cinsiyetçi söylem yakışık almamış. İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in buradaki duruşu çok önemli. Bu mevkilerdeki insanlara cinsiyetçi söylemlerin yapılmaması gerektiğinin öğretilmesi gerek. Bu eril söylemler terk edilmeli. Bu paylaşım ile kadınlara hakaret etmiş. Bu söylem şeklini kınıyorum” ifadelerini kullandı.

MAZUR GÖRÜLECEK BİR TAVIR YOK

KYÖD Başkanı Didem Turan, “Bunun mazur görülecek bir tavrı yok. Yaşar beyin özelinde böyle bir kadın cinsiyeti üzerinden yaklaşımı yanlış. Hangi ülkenin vatandaşı olursa olsun. Kişilerin siyasi kimliği beni çok ilgilendirmiyor. Yaşar beyin bu yaklaşımı ve bakış açısı çok üzüntü verici. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin altını çizip cinsiyet eşitsizliği kavramının öğretilmesi gerek. Bu tarz paylaşım yaptığından dolayı kendisini kınıyorum” diye konuştu.

ASLA KABUL EDİLEMEZ

AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, “Kadınlara yönelik yapılan bir hakaret asla kabul edilemez. Bütün dünyanın takdirle izlediği, Türkiye’nin güvenliği adına gerektiğinde bağımsız hareket edebilecek irade ve güçte olduğunu gösteren bu S-400 girişimi her türlü takdiri hak ederken, neden küçümsenmek istenmiştir anlamakta zorlanıyoruz” dedi.

KADIN OLARAK YANLIŞ BULUYORUM

CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, “Yaşar Kardeş’in paylaşımını bir kadın olarak kesinlikle doğru bulmuyorum. Geçmişte Büyükşehir Belediyesi’nde 1. Hukuk Müşaviri Necmi Özen’e tepki göstermiştik. Belki bu birebir aynı olay değil ama bir kadın olarak kesinlikle yanlış. Bu paylaşımını bahtsızlık olarak değerlendiriyorum. Düşünmeden mizah anlamında paylaştı belki ama kadınlara hakaret edemez” açıklamalarında bulundu. Selin BECER