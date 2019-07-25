Bolu Koru Otel 2’no’lu sahada oynanan mücadeleyi Samsun ekibi Bahattin Köse, İlyas Kubilay Yavuz ve Muhammed Beşir’in golleri ile 3-0 kazanırken, Kocaelispor, 7-1 yenildiği Beşiktaş hazırlık maçında olduğu gibi, ilk yarıda iyi bir görüntü çizdi.

RIZA FORVETTE BAŞLADI

Yeni transferlerin tamamının izlediği maça Kocaelispor kalede Volkan, sağ bekte Onur, sol bekte Kadir, savunma ortasında Kemal ve Murat Başak, önlerinde Mesut ve Mert, solda Süleyman, sağda Gökdeniz, forvete yakın yerde Sefa ve ileride de Rıza 11’i ile başladı. Kocaelispor 5. dakikada Sefa’nın şutu ile etkili olmak istedi, 10’da ise gole çok yaklaştı. Murat Başak kale önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Nurullah iki hamlede topu kurtardı.

FAUL OLMAYAN POZİSYONDAN GOL YEDİK

11’de Samsunspor'da Kubilay’ın şutu yerden sekti. Kaleci Volkan’dan dönen topu Enes ağlara gönderdi. Ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 28’de Gökdeniz’in şutu üstten dışarıya çıktı. İlk yarının sona anlarında Samsunspor öne geçti. Basit bir faul kararının ardından Bahattin, kullandığı serbest vuruş sonrası, sağdan topu ağlara gönderdi. İlk yarı 1-0 sona erdi.

İKİNCİ YARI İDARE ETTİK

Kocaelispor ikinci yarıya Hamza ile başladı, Mert oyundan çıkan isim oldu. 49’da fark 2’ye çıktı. Kubilay ceza sahası içinde topu kazandı ve düzgün bir şut sonrası ağları buldu. 55’te Burak Süleyman’ın pasında genç Mervan topa dokundu. Top, yan ağlarda kaldı. 60’da Samsun ekibi Muhammed Beşir ile mutlak bir gol kaçırdı. 65’te Guido Koçer’in pasında Muhammet Beşir kaleci Volkan'dan önce topa dokunarak topu ağlara gönderdi. Kalan sürede başka gol olmadı.

SAMSUNSPOR: 3 KOCAELİSPOR:0

SAHA: Bolu Koru Otel 2 No’lu saha

HAKEMLER: Barkın Kara***, Furkan Kocayıldız***, Yasin Gezer***

SAMSUNSPOR: Nurullah** (Furkan**), Caner**, Gökhan Meral*** (Enes İslam**), Aytaç** (Nuri**), Erkam** (Canberk**), Serhat** (Oğuz**), Samet** (Ramazan**), Yılmaz**, Bahattin** (Muhammed**), Kubilay***, Guido Koçer***

KOCAELİSPOR: Volkan** (Can Emre**), Onur**, Kadir** (Berk**), Murat Başak**, Kemal**, Mert** (Hamza**), Mesut** (Kerem**) Burak Süleyman***, Sefa** (Yıldıray**), Gökdeniz** (Celil**), Rıza** (Mervan**)

GOLLER: Dk. 45 Bahattin, Dk. 49 Kubilay, Dk. 65 Muhammed

KOCAELİSPOR'UN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ İSİMLER MAÇI İZLEDİ

Kocaelispor - Samsunspor maçını transfer edileceği düşünülen Yakup Alkan, Ercüment Kafkasyalı, Erdinç Karakaş, Serdar Ümit Deniz, Talha Mayhoş ve Gökay Eser de izledi.

HAKEMLER:

Barkın Kara, Furkan Kocayıldız, Ömer Yasin Gezer, Süleyman Bahadır

DAKİKALAR:

0' Maç başladı.

4' Maçın ilk tehlikeli atağı Samsunspor'dan geldi. Samsulu futbolcunun şutunda top kalecimizde kaldı.

5' Sefa Narin uzaktan bir şut çekti. Yerden seken top kalecide kaldı.

10' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Murat Başak, topa kafayla vurdu. Kaleci son anda topu kurtardı. Boşta kalan top yerden sekti. KOcaelisporlu futbolcular topa yetişemedi ve mutlak bir gol kaçtı.

11' Samsunspor'da İlyas Kubilay Yavuz'un şutu yerden sekti. Kaleci Volkan, topu kurtardı. Boşta kalen topu Enes ağlara gönderdi. Fakat ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

22' Takımlar su molası aldı. Kocaelispor ortada bir mücadele sergiliyor. İki takım da net sayılabilecek bir pozisyona üretemedi. Top Samsunspor'un hakimiyetinde orta saha mücadelesinde geçiyor.

28' Burak Süleyman'ın pasında Gökdeniz topla buluştu. Genç futbolcu sol ayağıyla kaleye şut çekti ancak top üstten dışarı çıktı.

40' Maçın başındaki pozisyonlar dışında iki takım da net sayılabilecek bir atak gerçekleştiremedi.

GOL!

45' Samsunspor skorda dengeyi bozdu: Skor "1-0" oldu.

45' İlk yarının sona anlarında Samsunspor 1-0 öne geçti. Bahattin, kullandığı serbest vuruş ile takımını öne geçirdi. Serbest vuruş öncesinde Mesut rakibine faul yaptı, itirazlar hakemin kararını değiştirmedi ve Samsunspor kullanılan serbest vuruş sonrasında 1-0 öne geçmiş oldu.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

GOL!

49' "2-0" oldu. İlyas Kubilay Yavuz ceza sahası içinde topla buluştu. yerden düzgün vurdu. Volkan'ın solundan top ağlarla buluştu.

55' Kocaelispor gole yaklaştı. Burak Süleyman sol taraftan ortaladı. Uzak noktada Mervan topa dokundu. Top yan ağlarda kaldı.

60' Samsunspor 3. gole yaklaştı. Enes sağ kanattan kaleye doğru sokuldu. Pasında Beşir topu yakın mesafeden kaleye gönderemedi. Mutlak bir gol kaçtı.

GOL!

65' Guide Koçer sol kanattan pozisyonu yarattı. Yerden topu çevirdi. Oyuna ikinci yarıda giren Muhammet Beşir kaleci Volkan'dan önce topa dokunarak skoru 3-0'a getirdi.

66' Kocaelispor’da oyuncu değişikliği kaleci Volkan Mert çıktı, Can Emre oyuna dahil oldu.

81' Kocaelispor gole yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen topa Mervan hareketlendi. Mervan'dan önce kaleci Furkan topa hakim oldu.

90' Maç sona erdi.

KOCAELİSPOR İLK 11’İ

Volkan Mert Korkmaz

Onur Öztonga

Kadir Öge

Murat Soner Başak

Kemalcan Aydemir

Mert Yavuz (Hamza)

Gökdeniz Bayraktar

Sefa Narin (Yıldıray)

Rıza Altıntaş (Mervan)

Burak Süleyman

Mesut Özdemir

YEDEKLER:

Can Emre Yücel

Doğukan Kaya

Hamza Mutlu

Abdullah Berk Karadağ

Kerem Yıldırım

Yıldıray Berber

Melih Süleyman

Mervan Yiğit

Doğan Gürbüz

Bedirhan Akar

Celil Çelik

SAMSUNSPOR İLK 11'İ

Nurullah Aslan

Caner

Gökhan Meral

Erkan

Aytaç Sulu

Yılmaz Özeren

Ferhat

Guido Koçer

Samet Asatekin

Kubilay Yavuz

Bahattin Köse

SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIDAKİ 11'İ

Furkan

Enes

Canberk

Nuri

Erkam

Guido

Ramazan

Oğuz

Ferhat

İlyas

Muhammed Beşir

Haber: Erdem ÖVÜÇ

Fotoğraflar: Ahmet AKAY / BOLU