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Kocaelispor Bolu kampında bugün 2. Lig'de mücadele eden Samsunspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Samsun ekibi ayriyeten Engin Korukır'ın da eski takımı...

HAKEMLER:

Barkın Kara, Furkan Kocayıldız, Ömer Yasin Gezer, Süleyman Bahadır

DAKİKALAR:

0' Maç başladı.

4' Maçın ilk tehlikeli atağı Samsunspor'dan geldi. Samsulu futbolcunun şutunda top kalecimizde kaldı.

5' Sefa Narin uzaktan bir şut çekti. Yerden seken top kalecide kaldı.

10' Kocaelispor gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Murat Başak, topa kafayla vurdu. Kaleci son anda topu kurtardı. Boşta kalan top yerden sekti. KOcaelisporlu futbolcular topa yetişemedi ve mutlak bir gol kaçtı.

11' Samsunspor'da İlyas Kubilay Yavuz'un şutu yerden sekti. Kaleci Volkan, topu kurtardı. Boşta kalen topu Enes ağlara gönderdi. Fakat ağlara giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

22' Takımlar su molası aldı. Kocaelispor ortada bir mücadele sergiliyor. İki takım da net sayılabilecek bir pozisyona üretemedi. Top Samsunspor'un hakimiyetinde orta saha mücadelesinde geçiyor.

28' Burak Süleyman'ın pasında Gökdeniz topla buluştu. Genç futbolcu sol ayağıyla kaleye şut çekti ancak top üstten dışarı çıktı.

40' Maçın başındaki pozisyonlar dışında iki takım da net sayılabilecek bir atak gerçekleştiremedi.

GOL!

45' Samsunspor skorda dengeyi bozdu: Skor "1-0" oldu.

45' İlk yarının sona anlarında Samsunspor 1-0 öne geçti. Bahattin, kullandığı serbest vuruş ile takımını öne geçirdi. Serbest vuruş öncesinde Mesut rakibine faul yaptı, itirazlar hakemin kararını değiştirmedi ve Samsunspor kullanılan serbest vuruş sonrasında 1-0 öne geçmiş oldu.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

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KOCAELİSPOR İLK 11’İ

Volkan Mert Korkmaz

Onur Öztonga

Kadir Öge

Murat Soner Başak

Kemalcan Aydemir

Mert Yavuz

Gökdeniz Bayraktar

Sefa Narin

Rıza Altıntaş

Burak Süleyman

Mesut Özdemir

YEDEKLER:

Can Emre Yücel

Doğukan Kaya

Hamza Mutlu

Abdullah Berk Karadağ

Kerem Yıldırım

Yıldıray Berber

Melih Süleyman

Mervan Yiğit

Doğan Gürbüz

Bedirhan Akar

Celil Çelik

SAMSUNSPOR İLK 11'İ

Nurullah Aslan

Caner

Gökhan Meral

Erkan

Aytaç Sulu

Yılmaz Özeren

Ferhat

Guido Koçer

Samet Asatekin

Kubilay Yavuz

Bahattin Köse