İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde meydana gelen olayda Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden İzmit istikametine seyreden tramvay, Doğu Kışla Durağında olduğu sırada yaşlı bir kadına çarptı. Tramvayı fark edemeden demir yola adımını atan yaşlı kadın, tramvayın kendisine çarpmasıyla savrularak yol kenarına düştü. Yere yığılan kadının yardımına tranvay vatmanı, yolcular ve bölge esnafı koştu. Kaza hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine hemen bir ambulans sevk edildi ve yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle yol kapanırken, Otogar istikametinden Eğitim Kampüsü istikametine olan tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.