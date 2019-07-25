İstanbul otelleri UEFA Süper Kupa'ya hazır

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin, geleneksel öğle yemeğinde sektöre ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek kabul edilen "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun"un 15 Temmuz'da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini aktaran Eresin, TÜROB yönetiminin 9 ay önce kendilerine ulaşan kanun metnini incelediğini, metne ilişkin gerekli iletişimi sağladığını söyledi.

Eresin, şunları kaydetti:

"Biz yönetimimizle, hukuk danışmanımızın destekleriyle hep birlikte bu kanunun içeriğini inceledik. 9 aydır da aşağı yukarı bakanlığa bir şekilde itirazlarımızı dile getiriyoruz. Bazıları olabildi, bazıları olamadı. Bazı olamayan kısımlarda biz ikna ettik böyle olması gerektiği konusunda ve sonuçta kanun çıktı. Daha önceki metin de 1 Ağustos itibarıyla uygulanacaktı ama son dönemde düzeltmelerle 1 Ekim 2019'dan itibaren tahakkuk ettirmeye başlayacağız ve kasımda ilk ödemelerini yapacağız. Ödenmemesi halinde sıkıntı şu; vergi ödememiş durumuna düştüğünüz için bütün prosedürler o şekilde devam edecek. Bunun özellikle altını çizmek istiyoruz. Konuya dikkat edilmesi gerektiğini özellikle söylemek istiyorum."

Katkı payı tüm otellerden alınacak

Eresin, TÜROB'un kanun hazırlanırken öngörülen otellerden "ciro üzerinden yüzde 1" turizm payı alınmasının yoğun itiraz ve pazarlıklarla binde 7,5'e kadar indirebildiklerini söyledi. Eresin, otel sahiplerini uyararak, "TÜROB üyesi olsun olmasın veya işletme belgesi olsun olmasın Türkiye'deki tüm otellerden binde 7,5 katkı payı alınacak. Seyahat acentalarından 10 binde 7,5. Havayolu şirketlerinden de sanırım binde 2 gibi bir rakam olacak." dedi. Yönetim kurulu yapısına ilişkin basında çok sayıda içeriğin yayınlandığını söyleyen Eresin, "Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı yönetim kurulunda biz otelciler 9 oya sahip olacağız. Biz derken tüm otellerden bahsediyorum. Bu yönetim kurulunda temsil edecek yine işletme belgeli oteller tarafından seçilecek. Diğer STK'larda temsil konusunda sorunlar var; bazılarının çok az temsil edildiği ya da hiç temsil edilmediği yönünde. Ancak otelciler tarafında bizim böyle bir sıkıntımız yok."

Yayınlanan bir yönetmelikle sürdürülebilir turizm için 'Sıfır Atık Yönetimi' konusunda otelcilerin desteğinin istendiğini anlatan Eresin, bu yönde anlamlı çalışmalara destek olacaklarını kaydetti. Kültür ve Turizm Bakanlığının 2020 fuar takvimini açıkladığını hatırlatan Eresin, 2020 programında yer almak isteyen otellerden birliğe şimdiden bilgi vermelerini istedi. Eresin, Liverpool-Chelsea UEFA Süper Kupa maçının 14 Ağustos'ta Beşiktaş Vodafone Park'ta oynanacağını hatırlatarak, turizm sektörü paydaşlarını hazırlık yapmaya davet etti.

Eresin şunları söyledi:

"Stadın 50 bin kişi tarafından doldurulması bekleniyor, bunun minimum 40 bininin İngiliz taraftarlar olacağı düşünülüyor. Orada bizim İstanbul'da konaklama kısmında büyük bir sıkıntı yaşamayacağımız çok net. Çünkü bizim konaklama tesislerimiz buna çok elverişli. Sayılar da yeterli. Ancak uçak kısmında bir problem gördük. Özellikle İstanbul ulaşım kısmında Türk Hava Yollarını (THY), Atlas Global'i ve Pegasus'u ziyaret ettik, bu hatırlatmalarımızı yaptık. Kendileri de zaten bizimle hemfikir oldular. Bildiğimiz kadarıyla THY İngiltere'den gelen bütün uçakları yaptığımız görüşmeden sonra büyüttü. Ekstra bir uçuş henüz olamadı ama bütün uçakları büyüttü. Atlas Global zaten eklemişti ekstra uçuşlar. Bizim görüşmemizden sonra satışları tekrar bir kontrol edip yine bir artışa gideceklerdi. Pegasus da aynı şekilde bu artışı yapacağına dair bizi bilgilendirdi. Dolayısıyla ulaşımla ilgili bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Bayramın son gününe denk geldiği için belki konaklamaya denk gelecek olan taraftarların bir günden daha fazla kalabilmesini umuyoruz."

"Güvenlikle alakalı sıkıntıları birlikte aşabilecek durumdayız"

Müberra Eresin, TÜROB üyelerini otel güvenliği konusunda da bilgilendirdi. Gelen şikayetlere göre son dönemde turistlerin otel önlerinde rahatsız edildiğini aktaran Eresin, üyelere güvenlik konusunda daha dikkatli olmalarını önerdi.

Eresin, şöyle devam etti:

"Sizden özel ricamız; bu güvenlikle ilgili sıkıntısı olan bölgelerde eğer yardıma ve desteğe ihtiyacınız varsa lütfen bize yazın. Biz de o bölgenin emniyet müdürlerine bilgi verelim ve yardım isteyelim. Çünkü sayın valimizin sayesinde 'Turizm Polisi' uygulaması çok yaygınlaştı. Turizm İl Müdürlüğü buna çok destek veriyor son dönemde. Dolayısıyla güvenlikle alakalı bölgesel sıkıntıları birlikte aşabilecek durumdayız."