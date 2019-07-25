Kardeş’e bir tepki de Kadın Platformu'ndan

İzmit Belediyesi İyi Parti Meclis Üyesi Yaşar Kardeş’in geçtiğimiz günlerde yaptığı kadınlara yönelik hakaret içeren paylaşımına bir tepki de Kocaeli Kadın Platformu'ndan geldi. Kardeş’in tüm kadınlardan özür dilemesini isteyen Kadın Platformu, “İzmit Belediyesi’ni de cinsiyet eşitliğine önem veren belediyecilik anlayışına davet ediyoruz” dedi.

Kocaeli Kadın Platformu'ndan yapılan açıklamada şu şekilde:

"İzmit Belediyesi İyi Parti Meclis Üyesi Yaşar Kardeş’i, kadınları cinsel meta olarak gören cinsiyetçi sosyal medya paylaşımından dolayı teşhir ediyoruz. İyi Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Yaşar Kardeş’i sosyal medya hesabında bir otobüste bulunan yaklaşık 20 rus kadının fotoğrafını “ES 400’ün parçaları gelmiş. Montaja girecek. Uzmanları bekliyorlar” şeklinde eril zihniyetle oluşturulan bu gönderiyi paylaştığı için kınıyoruz.

TÜM KADINLARDAN ÖZÜR DİLESİN

S-400 parçası benzetmesi yaparak kadınları kimliği üzerinden aşağılayan, cinsel meta olarak gören, ırkçı cinsiyetçi sosyal medya paylaşımlarını oluşturanların bu cüretini erkek egemen sistemden ve iktidarın kadın düşmanı politikalarından aldıklarını biliyoruz. Erkek egemen sistemin kadını ikincilleştirdiği, iktidarın da bu yapıyı yeniden yeniden kurumsallaştırmak için politikalar ürettiği günümüzde kadın bedenini cinsel nesne haline dönüştürerek istismar etme hakkını kendinde bulan, erk zihniyetin taşıyıcılığını yapan Yaşar Kardeş’i tüm kadınlardan özür dilemeye ve İzmit Belediyesi’ni de cinsiyet eşitliğine önem veren belediyecilik anlayışına davet ediyoruz“